食肆指逾期未收到款項　Openrice指涉轉帳名稱不對或被抽樣評估

【結業潮/倒閉/連鎖/餐飲/食肆】連月來陸續有餐廳、食肆結業，飲食資訊平台Openrice（《開飯喇》）近日未有如期向合作的食肆支付款項，初步涉及六位數字。



Openrice回應稱公司財政穩健, 一切運作正常，出現上述原因有兩個可能：一是轉帳指示無法通過強制式名稱核對程序，收款銀行會拒絕辦理，公司需聯絡商戶跟進處理；二是公司會根據銀行及儲值支付工具(SVF) 營運商指引，作出抽樣風險評估個別交易，完成後才放款。



飲食資訊平台Openrice（《開飯喇》）近日有傳沒如期向合作的食肆支付款項，初步涉及六位數字。（Openrice網頁）

有商戶指Openrice拖欠6月款項 未有在4個工作天後放款

據了解，Openrice會與食肆簽訂合約，提供外賣到取、訂座等服務，另會提供收款裝置予商戶，處理信用卡及各類錢包的收款等。該些款項會先由中國銀行進行結算，然後轉帳予Openrice，再與商戶結算。按照合約，商戶一般需要4個工作天，便可收到Openrice應付的款項。

但據悉有商戶目前被Openrice拖欠6月款項，已有半個月之久，涉及金額約10萬元，而且不只一間商戶被拖欠款項，因此有食肆擔心Openrice營運。

Openrice：並非拖欠款項 2情況下商戶可能受短暫影響

Openrice回應稱「本公司財政穩健, 一切運作正常」，拖欠款項的指控並不屬實，全港約有25,000間食店商舖表列於OpenRice平台。公司表示，自2018年起已經全面升級至全自動結算系統，在正常情況下所有商戶的結算款項會於「T+3日」、即4日內完成，惟兩種情況下有關商戶的款項或有可能受短暫影響。

需人手跟進無法通過名稱核對程序的轉帳 不足1%商戶受影響

Openrice表示，按金管局要求，自3月起收款銀行需就1,000元及以上的即時轉賬交易強制核對戶口名稱，若轉帳指示無法通過強制式名稱核對程序，收款銀行會拒絕辦理。公司會於收到銀行通知轉賬不成功後聯絡商戶跟進處理，而當中只有不足1%的商戶受影響，現已加派人手密切處理有關受影響的轉賬。

Openrice指出，另為保護支付系統免受各種潛在風險的影響，以確保交易安全並保障商戶及用戶利益，公司會根據銀行及儲值支付工具（SVF）營運商指引，作出抽樣風險評估個別交易，調查亦會在短時間內完成及放款。