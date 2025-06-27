14歲女童突心肌炎亡３周前曾接種疫苗　裁死於自然　家屬稱或上訴

14歲女童2022年接種兩針復必泰疫苗，約3星期後出現嘔吐發燒等症狀，送明愛醫院急症室求診約4小時因急性心肌炎不治。死因庭就女童的的死作研訊，解剖報告未見女童有因疫苗引致心股炎的情況。陪審團今(27日)經商議後一致裁定女童「死於自然」。家屬庭外稱，認為必定與疫苗有關，並稱有機會上訴。



死者戴綺婷，2022年5月6日於明愛醫院逝世，終年14歲。

女死者戴綺婷生前約3星期曾接種復必泰第二次疫苗。（資料圖片）

女童戴綺婷接種疫苗後約3星期後感不適，到明愛醫院求醫後因急性心肌炎死亡。（資料圖片）

綺婷身體健康接種疫苗無不適

死因裁判官周至偉總結案情指，綺婷2007年於內地誕生，約3歲時移居香港，一直身體健康，沒有長期病患。綺婷在2022年1月22日接種第一針復必泰疫苗，同年4月11日接種第二針，除了針口微疼外，沒有任何不適。

事發前數天疲累及嘔吐

她於同年5月3日覺得疲累，5月4日曾嘔吐1至2次。翌日（5日）上午8時許，她向母親表示出現發燒，遂到李穎媚醫生私家診所求醫。李醫生發現綺婷食欲不振、嘔吐、微咳的症狀，惟其肺部清晰，心跳及血壓亦正常，故診斷她為腸胃炎。

心電圖顯示右束支傳導阻滯

當日晚上，綺婷服藥後仍覺不適，並再次嘔吐，母親於晚上9時許綺婷到明愛醫院急症室求診。急症室醫生曾偉贊指綺婷清醒，有低燒及肺部清晰，惟心電圖顯示，綺婷患右束支傳導阻滯，建議她抽血檢查心臟酵素，並在晚上約11時將女童送到兒科病房留醫。

兒科醫生認為很大機會心臟問題

兒科病房高步雲醫生當時見綺婷情況良好，脈搏微快，呼吸正常偏快，手腳冰冷，面色蒼白，惟認為很大機會心臟問題，故安排多巴胺診治，並聯絡香港兒童醫院心臟團隊安排轉院治療。

接受靜脈輸液2小時抽搐死亡

至同月6日，血液報告顯示綺婷心臟酵素高，明顯是心肌發炎，並有損害，院方故提供靜脈輸液，及週邊置入中心靜脈導管(PICC)治療。惟約兩小時後，綺婷全身抽搐約2分鐘，之後出現心臟停頓，對強心針等藥物無反應，施行心肺復甦亦不成功，搶救不果後身亡。

病理醫生認為傾向與細菌有關

明愛醫院病理部副顧問醫生梁嘉倫，為綺婷解剖後，認為綺婷死因為急性心肌炎，並認屬淋巴球心肌發炎，傾向與細菌有關。梁又指，若是與疫苗有關的心肌炎，會在檢驗時發現嗜酸性粒細胞。死因研訊官指出，報告指綺婷的嗜酸性料細胞並無增加，她的細胞核蛋白呈陰性，亦沒有發現病毒粒子。梁回應稱，認為綺婷的死因與疫苗有關的機會偏底。

專證證人認為是唔好彩個案

威爾斯親王醫院兒科顧問醫生莫子楓以專家證人身份作供，他指綺婷留院時對強心藥已無反應，心臟肌肉酵素高，是嚴重且急性的捐害，入院4小時便因急性心肌炎暴發身亡，認為綺婷的情況很大機會是，有病毒進入身體，從而引發暴發生心肌炎，形容是「唔好彩」個案，但認為解剖報告未顯示與疫苗有關。

案件編號：CCDI-1200/2022(SH)