糖尿病漢接種第二劑科興後亡　裁死於自然　家人疑與接種疫苗有關

患糖尿病保安員接種第二劑科興新冠疫苗後，翌日早上呼吸困難，同日送院搶救後亡，解剖結果發現他患嚴重血管梗塞。死因庭早前召開研訊，有心臟科醫生指，死者或在打針後出現過敏反應；疫苗臨床事件評估專家委員會醫生則指，過敏情況一般會在打針數小時內發生，但死者生前沒被發現有過敏跡象。陪審團今（11日）大比數裁定死者死於自然，建議接種疫苗機構應先收集市民病歷及建議長期病患者先作檢查。



死者兒子表示尊重裁決結果，但強調不會排除事件與疫苗有關，又提到衛生署事發後從未交代有關調查父親個案的細節，故將要求署方披露具體資料。



死者曾慶城兒子曾智雅質疑其父親的死，與接種科興疫苗有關。(朱棨新攝)

死者曾慶城兒子曾智雅稱，會要求衞生署交代細節。(朱棨新攝)

死者曾慶城（終年63歲）於2021年8月6日，在私家診所接種第2劑科興疫苗，翌日早上感呼吸困難，送往北大嶼山醫院搶救，同日中午不治。

曾接種翌日早上出現胸痛及呼吸困難

綜合庭上證供，曾當日接種疫苗後，沒有不適或異常反應，至翌日早上出現胸痛及呼吸困難，解剖報告顯示他有9成冠狀動脈梗塞，情況嚴重，可在數分鐘內死亡。

心臟科醫生不排除是打針後過敏反應

養和醫院心臟科名譽顧問醫生周慕慈提到，曾接種疫苗後，體內「免疫蛋白球E」20小時內急升，加上急救時心律不正並對電擊無反應，不排除曾打針後出現過敏反應，加劇心臟惡化。

評估專家卻指過敏常於數小時內發生

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明則指，曾的冠狀動脈梗塞與疫苗無關，免疫球蛋白E上升可由多種原因造成，對於判斷病人打針後是否出現過敏反應，不具參考價值；又指過敏反應通常會在病人接種疫苗後數小時內發生，但曾打針後約20小時後才感不適，急症室醫生及法醫亦指，沒有發現曾有過敏跡象。

案件編號：CCDI-680/2021