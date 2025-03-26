漁護署擬推「香港製造」農產品認證制度　北都三寶樹濕地研建旅舍

漁護署計劃明年4月前推出本地農產品認證制度，將會有類似「Q嘜」的標籤，標示優質、安全、低碳的食材及加工食品。署長黎堅明表示，消費者屆時可以溯源，確保農產品是本地生產及加工，早前廖孖記腐乳非香港製造的風波「唔會發生」。



另外，漁護署又計劃在郊野公園及濕地公園等加入更多旅遊元素，希望成為香港的「金漆招牌」。位於北部都會區的三寶樹濕地保育公園，首階段預料2031年完工。署方正計劃在園內興建全港首個生態旅舍，今年內開展勘察工程，最快2026至27年動工。



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推農產品認證制度 確保真正本地製造

漁護署昨日（25日）舉行傳媒茶聚，署長黎堅明連同副署長黎存志以及5位助理署長，向傳媒分享未來一年的工作計劃。黎堅明表示正籌備推出「統一本地品牌」的認證制度，涵蓋本地蔬菜、豬肉、雞肉、魚、生果的食材及加工食品，設有統一的生產標準，由第三方機構負責認證。屆時農產品包裝上貼有標誌和標籤，除了方便消費者識別優質、安全、低碳的本地農產品外，亦能透過標籤追溯農產品的源頭，例如出自哪一個香港農場、經過哪些加工程序等。

黎堅明說：「我哋會確保產品出咗農場，去到消費者嘅手，都係嗰舊嘢，都係本地製造。」百年腐乳老店「廖孖記」去年承認從內地購入腐乳加工，再自稱「香港出產」約30年，惹來抨擊。黎堅明笑言在漁護署的認證制度下，「呢啲唔會發生」。

漁護署期望明年4月前推出認證計劃，現正與多個銷售平台、酒樓、食肆等商討合作計劃，希望令更多市民買到、嚐到本地農產品。

漁護署昨日（25日）舉行傳媒茶聚，署長黎堅明 （左四）連同副署長黎存志（右三）以及5位助理署長，向傳媒分享未來一年的工作計劃。

三寶樹濕地最快明年動工 加入多個生態旅遊元素

政府去年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，重點包括開拓生態旅遊。黎堅明表示漁護署將全力配合，於郊野公園、濕地公園等加入更多旅遊元素，「希望做個金漆招牌畀香港」，吸引內地及外國旅客。

其中，政府計劃於北部都會區設立三寶樹濕地保育公園，面積大濕地公園5倍。署方計劃加入多個生態旅遊元素，包括養魚區、觀鳥區等，以及興建全港首個位於濕地保育區內的生態旅舍。相關勘察工程今年展開，之後會向立法會申請撥款，料最快2026至2027年動工。黎堅明表示不會興建高樓大廈，一定是生態友善的建築設計，讓市民和旅客均可享受大自然。

新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

近年內地客郊遊打卡意外增 署方料不小心居多

吸引旅客到香港郊遊，其中一個「副作用」是意外增多。自香港與內地恢復正常通關後，香港的郊外景點吸引大批內地旅客遊覽及「打卡」，又興起沿着海邊岩石行走的「綑邊遊」，引致多宗致命意外。

漁護署助理署長（郊野公園）葉彥表示，留意到部份行山人士，尤其是內地客有危險行為，署方會持續加強在小紅書等內地社交平台宣傳。她又認為，大部份人打卡時把自己置於險境是基於不小心和不認識香港的地勢，署方並未需要執法。

近年興起「綑邊遊」，即沿着海邊岩石行走，徒手攀爬石壁，全程不用涉水。（小紅書相片）

▼2021年9月 女子海蝕洞「綑邊遊」直跣洞底濺水花▼

