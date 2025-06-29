公務員招聘︱7.1起所有職位申請必須電子提交 紙本將不獲接納
撰文：許湖洪
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公務員事務局局長楊何蓓茵今日（29日）在社交平台表示，星期二起（7月1日）所有公務員招聘職位，只接受電子方式提交申請，不再接納紙本申請書。個別職位的申請方式會詳列在招聘廣告中，申請人須按廣告列明的方式，在截止日期前遞交申請。
楊何蓓茵在facebook表示，為配合電子政務發展和提升招聘效率，當局決定從用家角度出發，善用一般市民熟悉的科技。她舉例去年7月底起，助理文書主任、文書助理及二級私人秘書的職位申請，都只接受透過網上系統遞交申請。
5月下旬起可自選國安法測試時段 即日取電子證書
至今年5月下旬，當局進一步推出數碼化「基本法及香港國安法測試」(學位/專業程度職系) (數碼化BLNST)，考生經網上報名，便可自選考試時段，並於招聘中心使用電腦完成考試，即日可取得電子成績證書。
楊何蓓茵表示，透過靈活運用現有資源和人手，推行數碼化BLNST，便利考生毋須只能在一年特定的兩天應考，也毋須等待一個月才獲得最終考試成績，更為政府減少以往設臨時考場需聘用兼職監考員等行政開支。
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