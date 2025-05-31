選民登記6.2截止　鄧炳強落街市呼籲　楊何蓓茵「洗樓」派傳單

選民登記將於6月2日截止。不少司局長在端午節不忘呼籲市民登記成選民。其中，保安局局長鄧炳強今早（31日）到天水圍天秀的天幕街市，與登記站人員共同呼籲街坊登記為選民，指投票選出香港議員是每個人的義務及公民責任。



鄧炳強到天水圍天幕街市，呼籲街坊登記做選民。他指未登記的市民要「最後衝刺」去登記站或上網登記，12月選舉時就可以行使投票權。

楊何蓓茵（左）到公務員學院辦公室「洗樓」呼籲登記成為選民。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵（右）到公務員學院辦公室「洗樓」呼籲登記成為選民。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵（中）到公務員學院辦公室「洗樓」呼籲登記成為選民。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵呼籲同事登記成為選民

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（30日）亦到北角政府合署大堂派發選民登記單張，並到公務員學院的辦公室「洗樓」。她作出兩點重要呼籲，一是合資格但尚未登記的同事及其親朋好友，盡快申請登記為選民；二是若然曾搬屋或其他登記資料有變更，需在限期前提交更改資料申請，以確保在今年12月7日舉行立法會選舉中，可以投下神聖的一票，選出愛國愛港、全心全意為民服務的代議士。

張國鈞（左二）到中西區選民登記站呼籲市民登記成選民。（張國鈞Facebook）

張國鈞到選民登記站呼籲市民登記成為選民 偶遇過往的地區好友

律政司司副司長張國鈞今日（31日）亦與政治助理陳倩雯到中西區選民登記站，呼籲市民在6月2日前盡快登記做選民或更新選民資料。他表示，儘管突然下起大雨，但街坊朋友還是熱心支持。而且我又遇到不少過往在地區服務工作上並肩作戰的義工朋友們，「老友敘舊」感覺份外親切。

政制及內地事務局指糉要趁熱食、登記要趁早做。（政制局Facebook）

政制局：糉要趁熱食、登記要趁早做

適逢端午節，政制及內地事務局則發文指，「糉要趁熱食、登記要趁早做」，表示立法會選舉投票如同蒸糉應節，應該提早準備，呼籲市民盡快登記成為選民。