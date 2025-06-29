結業潮｜銅鑼灣City’super美食廣場最後一日 市民專程光顧感可惜
撰文：李慧熒
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位於銅鑼灣時代廣場的City’super美食廣場今日（29日）為最後一天營業，明天（30日）結業，結束30年營運。City’super早前解釋，結業是基於市民消費模式改變及公司長期策略。
有市民今日專程到美食廣場光顧，認為結業實屬可惜，消費者將失去一個同時方便購物和用餐的地點。對於近日的結業潮，有市民認為可能涉及店舖經營策略，亦受租金高企、港人北上致消費力外流等因素影響。
銅鑼灣時代廣場City’super 美食廣場Amazing Food Hall今日（29日）為最後一日營業，今日午飯時間有不少市民光顧，坐滿整個美食廣場，部份人需輪侯座位。
李先生一個月會光顧美食廣場數次，專程駕車到銅鑼灣光顧，表示對結業感到可惜。他認為香港出現結業潮主要是因為整體市況改變，消費人流減少，成本維持高水平令店舖難以生存，又認為無論業主是否加租，店舖亦可能結業。
居於港島區的邱先生每星期會抽1至2日到附近逛街和用膳，他對美食廣場結業感到可惜，指可以在這裏購物後直接到美食廣場用膳，之後需改到其他地方較為不便。他認為香港結業潮的主因是租金高企以及港人北上消費，他指在香港用膳的價格較高，動輒80幾90元，導致很多人不想在港消費。
李小姐今日到City’super美食廣場才得悉為最後營業業，她認為失去了一個多選擇且食物質素不錯的地方。她又指平時經過美食廣場時都看到「有生意」，可能是經營策略問題才導致結業，希望店舖轉型，保留同時設有食肆的超級市場。
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