七一｜餐飲業指旺區生意增長兩成　籲同行多做優惠迎戰消費疲弱

周二（1日）是七一回歸紀念日，逾3,800間食肆參與提供71折等優惠。稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今（2日）在港台節目《千禧年代》中表示，今年七一餐飲業的生意較去年好，人流亦較去年多，相信人流旺區的人流生意增長可達兩成。不過，他指香港現時的消費始終疲弱，認為業界要多做優惠活動，長遠而言對香港整體的消費氣氛會較好。



昨日（1日），香港回歸祖國28周年的食肆人流狀況。（資料圖片）

昨日（1日），香港回歸祖國28周年的食肆人流狀況。（資料圖片）

邱金榮：整體而言今年七一消費氣氛較往年好

邱金榮指，今年七一餐飲業的生意較去年好，人流亦較去年多，他認為，七一並非一個連續性的假期，故市民傾向留港消費。他又指，留意到推出71折的食肆，門口排隊的人流會比較多，認為整體而言今年七一的消費氣氛較往年好。

邱金榮相信，一些人流旺區，如尖沙咀、旺角或一些大型商場的人流生意增長可達兩成。他指，相信提供71折的食肆可賺取的利潤是微薄的，但希望能做到熱鬧的氣氛吸引市民留港消費。

下午茶時段亦有排隊現象屬好現象

他又說，昨日光顧的旅客數量未有特別增加，皆因七一並非內地長假，他提到在太古城附近的一些折頭較大的食肆，在下午約5時下午茶時段亦出現排隊情況，認為屬好現象。

整體消費始終疲弱 邱金榮：點都要諗啲計啦，好過喺度等

邱金榮指，昨日即使是在一些屋邨區域，市民都「多咗出街」，認為整體而言香港的消費氣氛「好咗好多」。不過，他指香港現時的消費始終是疲弱，認為業界要多做優惠活動，對香港整體的消費氣氛會較好，「點都要諗啲計啦，咁你好過喺度等呀嘛」。被問及對6月底餐廳及連鎖店結業情況的看法，他認為現時飲食業界面對的負擔來自多方面，包括租金問題、消費氣氛不佳，令他們面對不少的經營壓力。