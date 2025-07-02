粵車南下.直播｜陳美寶公布詳情　准駛入市內　初期每日名額100個

運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）下午4時將舉行記者會，交代「粵車南下」實施安排，運輸署署長李頌恩以及機管局機場運行執行總監姚兆聰亦會出席。



當局計劃於11月起接受申請，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸；初期每日入境名額100個，每趟可留港「幾日」，確實日數待定，預計首批獲批車輛年底前便可來港，指定須從港珠澳大橋口岸入境，名額其後因應試行情況檢視。



運輸及物流局局長陳美寶（右）及運輸署署長李頌恩（左）今開記者會，交代粵車南下實施細節。（洪戩昊攝）

按當局計劃，申請來港車輛須於本港運輸署指定的廣東驗車中心通過驗車，並購買相關保險；司機須來港辦理換領駕駛執照手續，要求與本港一致，無額外要求體檢。

申請會規定車輛和司機綁定，當局會提供香港交通規則資訊和視頻予司機參考。對於有人擔心會否增加交通意外風險，當局指本地輛交通意外比率為1.6%，而目前8,500部持有兩地車牌的車輛的意外率0.2%，當中包括左軚車。

至於機管局的「Park & Visit」計劃，即車輛只可停在口岸、不可入市內，會同步實施，無粵車南下的相同要求，如毋須驗車。

陳美寶（左二）與廣東省官員上月30日商討推進「粵車南下」以及優化「港車北上」等工作，旁為運輸署署長李頌恩（左一）。（政府新聞處圖片）

【19:24】機場管理局機場運行執行總監姚兆聰指，機管局將在11月將會推出轉機停車場，以服務整個大灣區的旅客。他強調，該停車場為全自動化停車場，車主只要到底層放下車輛，系統便會自動存車。機管局也會安排接駁巴士，送他們到機場禁區辦理托運和登機手續，車主無需辦理出入境手續。他預計，機管局每一日可以處理到約500架車。

至於訪港停車場，他預計將在明年上半年投入服務，使用該停車場的旅客停車後，需要過關進入機場城市。

【16:19】陳美寶表示，機管局港珠澳大橋轉機停車場有1,800個停車位，機管局已構建預約系統，相信可吸引内地市民在停車場停泊之後轉機，加強香港作為交通樞紐的地方。至於入境市區部分，她表示初步每日會有100個預約名額，當局會密切留意推展情況，包括交通和社會反應元素等。她表示，當局會小步快走的方式推進，試好所有安排，再增加名額。

她指機管局在大橋口岸有另一個訪港停車場，讓内地旅客可以泊車，並轉乘其他交通工具進入市區。她表示，兩地政府會積極推展粵車南下安排，希望做到有序推展，用家歡迎，市民安心。陳並指，希望在今年内公佈有關申請細節。

【16:15】陳美寶表示，機管局在大橋附近的自動化停車場是粵車南下的一部分，可提供入境前泊車轉機安排。當局已經超前部署經過大橋入境的部分。她表示，粵港雙方力爭在11月同步實施相關安排。她指，由於粵車使用停車場泊車的安排相對簡單，預計粵車會先開始使用停車場；至於入境市區，由於需要驗車，預計今年内會開始使用。

【16:08】運輸及物流局局長陳美寶表示，港車北上兩年前7月實施，當時市民十分興奮，可透過該政策自駕到訪廣東省旅行探親等。隨港車北上愈來愈受歡迎，至今超過10萬輛參加，平均每五架私家車已有一架參與。她並指，港車北上的車輛，佔港珠澳大橋雙向車流約4成，平均每日6,000車次。

她指粵車南下將啓動，將以超越界限暢順通行為目標。合資格廣東單牌私家車，可以使用港珠澳大橋來香港，確保暢順有序開放。

陳美寶（左一）上月30日參觀由運輸署安排在廣東的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

陳美寶（右一）上月30日參觀由運輸署安排在廣東的驗車中心，了解相關運作，以期為「粵車南下」做好準備。（政府新聞處圖片）

曾稱每日設限額 顧及本港道路情況

陳美寶上月30日訪問廣州，與廣東省官員召開粵港交通工作專班會議，商討「粵車南下」的安排，期望在有序可控的情況下，為廣東省旅客提供選擇，並為香港帶來嶄新旅客群。

陳美寶早前接受傳媒訪問時表示，實施「粵車南下」不能不考慮本港道路的實際情況，強調香港面積有限，道路交通也非常繁忙，因此會考慮實際情況去設定每日限額，就如港車北上推出初期也只限每日200架。

兩地探討粵車分階段進入市區

對於有報道指「粵車南下」首階段，粵車只可停泊港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，次階段才可駛入市區。陳美寶表示，兩地部門仍在探討方案，若粵車進入市區，一定會分階段落實，政府會做好相應配套。