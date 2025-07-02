南丫海難死因｜家屬專家指若有水密門未必會沉　乘客很大機會存活

39死南丫海難死因研訊今（2日）續，家屬延聘的船舶專家作供，他指出圖則顯示船廠在設計階段已有意安裝水密門，並認為若「南丫四號」有安裝水密門，船隻未必會沉沒，即使下沉亦需時一小時以上，是一段很長的時間，船上乘客很大機會能夠存活。



港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日當晚被撞後，在數分鐘內沉沒，釀39死，代表家屬的專家指，若船隻有裝水密門，應有約1小時的緩衝時間才會下沉，船上的人亦很大機會能獲救。(Getty Images)

澳洲專家透過視像系統越洋作供

澳洲船舶工程專家、現任英國皇家造船師學會太平洋區副主席Martin Renilson，今透過視像系統越洋作供，探討「南丫四號」是否需要安裝水密門，以及有安裝對於下沉速度的影響等議題。

原本設計尾艙需裝水密門

Renilson指，「南丫四號」的多幅圖則顯示，尾艙是水密艙壁，即使有圖則標示通道口，將所有圖則一併閱讀，便會得知需要安裝水密門，沒有甚麼可爭拗地方。Renilson認為，「南丫四號」原本的設計在尾艙需要安裝水密門，並指如果設計原意是毋須安裝水密門，就毋須建造較昂貴及耗用更多人力物力的水密艙壁，亦毋須支付船級社測試艙壁水密性。他指，如果船廠更改設計，應通知船東港燈。

若有水密門應有超過1小時緩衝時間

Renilson認為，若「南丫四號」尾艙有安裝水密門，被撞穿後船隻或不會即時沉沒，即使下沉亦有超過1小時緩衝時間，是一段非常長的時間，船隻很大機會可以倖存（very high chance the vessel would survive ）。Renilson又提到，根據他及其他專家估計，如果「南丫四號」移除了鉛壓載物，可以令船隻延遲下沉20至60秒。

財利船廠董事羅愕瑩早前供稱，船廠為了符合「船總長度一成」規例，在設計階段決定尾艙不設水密門，以打通打通舵機房和油箱房。(陳曉欣攝)

身兼英國皇家造船師學會資深會員的財利船廠董事早前供稱，船廠為了符合「船總長度一成」規例，在設計階段決定尾艙不設水密門，以打通打通舵機房和油箱房。

專家在家屬的律師提問下指，他期望英國皇家造船師學會的會員會懂得「船總長度一成」規例，形容規例不是甚麼秘密。

很難想象重畫犯同一錯誤

代表財利船廠的資深大律師張天任就指，繪圖公司的董事在海難後錄取證供時，承認下屬當時錯誤標示尾艙艙壁是水密設計的部份，問Renilson會否改變看法。Renilson稱很難想像畫多幅圖則時犯上同一個錯誤，認為機會是微乎其微，笑言：「如果佢事後咁講，我仲可以講乜？」

圍板高度不足的影響很少

至於「南丫四號」圍板高度不足300mm及「海泰號」船頭安裝了L形鐵板的影響，Renilson認為兩者對「南丫四號」的影響很少。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠，以及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012