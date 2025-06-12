南丫海難死因｜「南丫四號」無水密門　港燈船長以為屬設計一部份

撰文：陳曉欣
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39死南丫海難死因研訊今（12日）續，時任港燈船長供稱，「南丫四號」有別於其他同系列船隻，建成以來尾艙便沒有水密門。船長指，以為是設計一部份，加上海事處已檢驗及發牌，他沒想過尾艙要是水密，直言「佢新返嚟係咁，我真係冇可能質疑話會有影響（安全）囉」。

時任港燈船長梁鏡輝供稱，他1990年加入港燈由水手做起，考取牌照後於2005年轉任船長至今，對船舶結構有基本認知。

做水手時已知「南丫四號」尾艙有通道口但沒建水密門 以為是設計一部分

梁曾以水手及船長身分在「南丫四號」上工作，他在做水手時已知道尾艙有通道口但沒建水密門，有別於其他3艘「南丫」系列船隻，但他以為是設計一部分。

時任港燈船長梁鏡輝稱，知道「南丫四號」尾艙有通道口但沒建水密門，以為是設計一部份。(陳曉欣攝)

研訊主任李希哲問，以梁對船舶結構的認知，應知沒裝水密門便不是水密艙壁。梁說，新船建成已通過檢驗和獲批牌照，他「冇諗過應該係密封」。李追問，梁有否質疑過非水密艙會影響安全？梁表示：「都係覺得佢新返嚟係咁，我真係冇可能質疑話會有影響(安全)囉」，沒懷疑過需否建水密門。被問到有否上報時，梁就指其他員工和其主管亦知道尾艙沒建水密門。

就舊船的最後檢查，梁說他會跟著驗船官，視乎對方要檢驗的項目，安排「大偈做俾佢睇」。

時任港燈「大偈」認為尾艙有通道口 以方便船員出入

時任港燈「大偈」方帶勝供稱，他由「南丫四號」落船航行時已知道「南丫四號」尾艙有通道口，方認為沒建水密門是「南丫四號」的設計，沒想過背後原因，指「我諗佢方便我哋出入」。

被問到沒裝水密門會否影響安全？梁說「諗住佢收得船.....我哋冇咁嘅知識」，他亦沒有向港燈海事組上報。

沒印象驗船官要求 看船艙的水密關閉裝置

方指在舊船最後檢查時，「大偈」會帶驗船官檢查消防系統及機房的儀器，檢驗項目則由驗船官吩咐。方憶述，驗船官當時有帶文件到場，會由甲板爬落船艙檢查。方記得驗船官一定會入機房，但不肯定有否進入尾艙檢查。研訊主任李希哲續指，曾有證人提及驗船官會在甲板上觀察舵機房的後備軚，方確認。

代表家屬的李峰琦大律師提問下，方說沒印象驗船官要求打開水密蓋檢查或要求看船艙的水密關閉裝置。

財利申請把港燈海事主任於調查委員會錄取的供詞呈堂 官批准但強調只屬例外

港燈時任海事主任鄧雲安日前已出庭作供，財利一方今早申請將鄧在2013年為獨立調查委員會錄取的供詞呈堂，以證明鄧今昔證供不一。

死因裁判官周慧珠斥，財利一方當日有律師在場，沒有藉證人作供時提問，事後卻要求存檔文件，對各方造成不公。周官考慮後批准申請，強調只屬例外。

港燈海事主任鄧雲安稱，他驗船時有發現無建水密門，並曾向船廠職員提出，卻獲告知：海事處批得即係得。(陳曉欣攝)

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012

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