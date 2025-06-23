南丫海難死因｜化驗師指海泰號有否鋼板　對南丫四號損毀分別不大

撰文：陳曉欣
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39死南丫海難死因研訊今（23日）續，政府總化驗師鄭郁棋供。他指，相信「海泰號」和「南丫四號」撞擊前，前者左邊船頭安裝的L形鋼板已脫落。他續指，鋼板僅2毫米厚，無論「海泰號」船頭有否安裝鋼板，對「南丫四號」所造成的損毀，應該沒有太大分別。

政府化驗所現任總化驗師鄭郁棋今作供，鄭在海難後檢驗「海泰號」的船頭。鄭指，他檢驗時見到右邊船頭安裝了L形金屬鋼板，他估計左邊亦有裝了相同鋼板。

政府總化驗師鄭郁棋(圖)作供，「海泰號」的鋼板僅2毫米厚。無論「海泰號」有否安裝鋼板，對「南丫四號」所造成的損毀，應該沒有太大分別。(陳曉欣攝)

鋼板厚度只有2毫米 認為「南丫四號」有否受到鋼板撞擊 對其損毀亦沒有太大分別

鄭指，「南丫四號」的船頭被取出的纖維板吻合「海泰號」右舷的L形金屬鋼板，但「南丫四號」沒有遺留該金屬鋼板。此外，纖維板上有1.2米的吃水刻度標記，與L形金屬鋼板相符。

鄭表示，他獲告知「海泰號」的左舷L形金屬鋼板在海難前已遺失，由於「南丫四號」船體沒有遺留金屬鋼板，加上「海泰號」左右舷的吃水深度不同，故他深信撞擊時左舷的鋼板已經脫落，沒有深究鋼板在何時不見了。鄭又指，鋼板厚度只有2毫米，他認為「南丫四號」有否受到鋼板撞擊，對其損毀亦沒有太大分別。

海事專家指 「南丫四號」的舵機房和油箱房破損入水後 會導致艉部下沉

研訊主任其後讀出港燈延聘的海事專家Eward Wollaston的專家報告，他是特許工程師及英國皇家造船工程師學會(RINA)會員。

就沒裝尾艙水密門對沉船的影響，Wollaston指「南丫四號」的舵機房和油箱房破損入水後，會導致艉部下沉 ，並淹沒艉甲板。根據《1989年小輪及渡輪驗船指引》（藍書）及相關文件，限界線 （位於主甲板下76毫米）不可被水淹沒，若把兩艙視為一艙，限界線便會被淹沒，違反「一艙進水不沉」規定。然而，時任驗船主任梁學維供詞指，他當時認為橫向穩心高度（GMt）符合《藍書》規定的0.05米穩性要求。

專家的模擬測試亦發現，若將舵機房與油箱房視為一艙，在移除加裝的8.25噸鉛壓載物後，兩艙進水後主甲板邊緣與限界線均不會被水淹沒，符合破艙穩性要求。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠，以及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012

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南丫海難死因研訊