南丫海難死因｜助理處長認無跟建議 未增聲明確認船隻按圖則建造
撰文：陳曉欣
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39死南丫海難死因研訊今（18日）續，現任海事處助理處長陳思賢續作供。家屬一方關注，南丫海難的獨立調查委員會報告曾建議，驗船證書應加上驗船官聲明，確認船隻按獲批核圖則建造，惟處方至今未落實。陳確認未有跟從建議，解釋處方顧問認為無需增加聲明，因為船隻fit for purpose（合乎建造目的）比依照圖則造船重要。
代表家屬的大律師譚俊傑指，根據南丫海難的獨立調查委員會報告的建議，處方可在驗船證書上加上驗船官的聲明，確認船隻按獲批核圖則建造，陳的書面供詞指建議已完成。譚向陳展示目前的驗船證書，可見未有加上聲明。陳回應指，處方諮詢過顧問，認為無需增加聲明，又指船隻fit for purpose（合乎建造目的）比依照圖則造船重要。陳另表示，處方曾討論可監察水密門安裝進度的ITP系統，並會繼續跟進。
同意海事處為本地船隻批出運作證書 證書主要著眼安全問題
代表海事處的大律師羅蔚山則關注，處方會為本地船隻批出運作證書，此證書主要著眼安全問題。陳確認說法，並指須持有效驗船證書才可申請此證書。大律師羅蔚山續問，在運輸署向渡輪發出的渡輪牌照加入工時條款，是否較有針對性？陳同意說法，亦指處方會持開放態度探討工時問題。
羅又問到，如果接受過船隻教育的人，會否認為「船總長度一成」規例提及艙壁距離的部份不清晰？陳說不會。
本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠，以及香港電燈有限公司。
案件編號：CCDI 1075-1113/2012
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