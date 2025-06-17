南丫海難死因｜助理處長指不會為船廠守尾門　船東需確保船隻安全

39死南丫海難死因研訊今（17日）續，現任海事處助理處長陳思賢今出庭作供。陳認為船廠證人指處方要為檢驗船隻把關的說法匪夷所思，「冇理由用公帑為佢哋（船廠）守尾門」，強調船東需確保船隻安全。陳又形容，「南丫四號」 是「千年一遇」的奇怪的現象，因為船廠改變了設計沒通知任何人，而且圖則含糊不清。就24小時工作制檢討方面，陳指處方一直希望改革，但業界及勞資雙方至今未有共識，人手短缺問題仍未解決，問題停滯不前和流於討論。



海事處助理處長陳思賢作供時指，目前船員工時受勞工法例保障，根據處方蒐集的資料，24小時工作制(即雙更制)是行業慣例。據統計，船員需要不停工作的時間介乎1小時至6.5小時、航行時間介乎10至13.5小時、船上清潔等雜務時間為30分鐘至2.5小時、食飯時間有30至60分鐘、休息時間介乎30分鐘至3小時、睡眠時間介乎4.5小時至6小時。

指業界及資勞雙方仍未能就改革「雙更制」達成共識 人手短缺是原因之一

陳指，處方與業界在海難後的2013年討論船員工時問題，處方與業界「好多touch base（聯絡）」。惟經過3年討論，業界、資勞雙方仍未能就改革「雙更制」達成共識，人手短缺是原因之一。

陳形容處方角色有如調解人，承認協調資勞雙方上有難處，並指海員工時受勞工法例規管，處方有「少少困難」。陳同意海難已發生13年，吸引新血入行進都停滯不前，流於討論。

有船廠證人稱海事處要為他們「守尾門」，海事處助理處長陳思賢認為說法匪夷所思，謂：「冇理由用公帑為佢哋守尾門」。(陳曉欣攝)

船廠證人稱處方要為他們守尾門 助理處長指匪夷所思

代表海事處的大律師羅蔚山指，陳曾涉足公私營機構，船隻建造和檢驗方面經驗豐富，問陳如何看待海事處、船東和船廠的角色。陳強調三方要合作，船廠和船東要確保圖則正確，船廠要進行品質測試，船東須檢查，「唔會淨係靠一個party」，又指「好少出現啲咁奇怪嘅意外，啲嘢點漏法」。

陳強調，「南丫四號」由設計至造船耗時逾1年，處方驗新船只有16、17次，要知道船隻任何改動是非常困難的事。陳指，船廠造船時有改動應該通知處方，因處方「冇可能監察到有冇改動」。

陳續提到，他從報道得知有船廠證人稱處方要為他們「守尾門」，令他大感奇怪，謂：「冇理由用公帑為佢哋守尾門」，直言匪夷所思。陳續指，驗船年度檢查只佔一日，發出證書後，「未來364日係船東ensure safety（確保安全）」。

被問及處方是否認為水密門是可有可無 助理處長指不知道

代表家屬的大律師譚俊傑指，前海事處助理處長戚敬輝早前作供指，處方的海事意外調查組曾經作調查，礙於仍有法庭案件未完，故未公佈調查報告，戚提到尾艙的水密門是可有可無。譚問陳，可有可無是否處方看法？陳稱他不知道，續指如果破艙穩性計算應用「船總長度一成」規則後，數據顯示船隻可抗沉，水密門便真的可有可無。

譚續問處方對需否建水密門的看法，陳說他純粹由討論角度來說，「南丫四號」的設計是一艙進水不沉，假若當年只是撞穿一艙而非兩艙，水密門便可有可無，又指如果撞穿10個艙的話，水密門更加可有可無。

要驗船官看檢查項目以外的資料 並不理性

譚另提到，總驗船督察陸漢英的證供指，他當年負責檢查艙壁厚度，所以只會看圖則上的厚度資料，無需看畢整張圖則。

陳認同意陸的做法，指處方想由源頭解決問題，若要驗船官看檢查項目以外的資料，是不理性。陳指，陸當年要檢查的艙壁厚度對船隻安全很重要，要陸再看船隻設計是匪夷所思。

「南丫四號」 是「千年一遇好奇怪嘅現象」 改動設計並不作通知 出現模棱兩可的圖則

陳表示，「南丫四號」 是「千年一遇好奇怪嘅現象」，「改動咗ship desgin（船隻設計），無通知全世界底下出現咗ambiguous drawing（模棱兩可的圖則）」。如果為了罕有意外改變250年來的驗船做法，在成本效益方面不相稱。

財利船廠董事羅愕瑩早前供稱，他理解「船總長度一成」規則與結構有關。死因裁判官周慧珠關注，《商船(安全)(客船構造)規例》 當中有關水密分艙的段落，有小標題是「艙壁的最小間距」，周官問如照字面解讀，不熟悉「船總長度一成」規則的人，有無可能誤解與結構有關？陳表示，他很難想像有人只看標題不看內文。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠，以及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012

工會主席證供

港燈職員證供

海泰號相關證供

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況