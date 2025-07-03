奧蘇利雲入股觀塘新桌球館佔股15%　本月來港出席開幕禮

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）去年申請優才計劃獲批，成為「香港人」，之後又表明來港定居計劃有變，婚後計劃移居杜拜，又表示有意在香港開設桌球館或桌球學校。《香港01》發現，奧蘇利雲今年2月入股一間位處觀塘的一間桌球館，現時持股15%。職員向記者確認他已入股。

入境處處長郭俊峯此前預告，奧蘇利雲將於7月來港出席桌球館開幕禮。



奧蘇利雲。（資料圖片／路透社）

《香港01》發現，奧蘇利雲在今年2月入股一間位處觀塘的新桌球館「JJ8 香港中八 - 桌球俱樂部 」。翻查資料，這間桌球館所屬的公司「JJ Snooker Limited」於去年11月22日成立，由鍾躍龍任大股東，佔股85%，奧蘇利雲在公司佔股15%。

鍾躍龍擔任七間公司的董事，業務涵蓋外勞人力資源、體育及娛樂等。

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記者曾致電「JJ8」的查詢電話，職員確認奧蘇利雲已入股。「JJ8」於今年5月開始更新社交媒體，簡介稱，這是首間大型中八桌球館，場地包括中八桌球、英式桌球、飛鏢、酒吧、卡啦OK及派對房間。另有專業團隊一同打桌球。

除了投資香港的桌球館，奧蘇利雲曾於英國開設桌球公司，他於英國的註冊名字是O'SULLIVAN, Ronald，而是次在香港入股桌球室，他所用的名字是O'SULLIVAN Ronald Antonio。去年10月，奧蘇利雲的桌球學院也於沙特阿拉伯成立。

奧蘇利雲的桌球學院於沙特阿拉伯成立。（資料圖片／世界桌球巡迴賽官方網站）

關注奧蘇利雲的動向，因入境處去年10月公布，他申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。入境處當時在社交平台發布一條由入境處處長郭俊峯訪問奧蘇利雲的影片，奧蘇利雲在影片中稱希望為香港做些事，很高興可以在香港定居。

入境處去年10月於社交平台instagram發布短片，由入境事務處處長郭俊峯訪問奧蘇利雲（入境處ig）

不過，定居的說法近日起了變化。5月，奧蘇利雲在世界桌球錦標賽中4強不敵以外卡參賽的中國球手趙心童後，曾向英國BBC表示，離開英國後會暫居中東。英國《太陽報》6月報道，他與妻子計劃由英國移居杜拜。

郭俊峯周日（29日）回應事件，指出奧蘇利雲7月會來港出席他的桌球室開幕典禮，並與商界人士見面；郭俊峯又稱有接觸奧蘇利雲，指他很喜歡香港，強調他沒有放棄香港。可是，對方會否選擇香港作為居住地，要視乎很多因素。