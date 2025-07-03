吉亞品牌MIMINO牌一批次孜然粉可致癌除害劑　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）表示，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，格魯吉亞品牌「MIMINO」一批預先包裝孜然粉可能含可致癌除害劑環氧乙烷。中心發現有本港進口商曾進口該批次產品，呼籲市民不要食用，並提醒業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



品資料如下：

產品名稱：KȔMMEL GEMAHLEN

品牌：MIMINO

來源地：格魯吉亞

淨重：50克

此日期前最佳：2025年12月1日

進口商：Greek Delicatessen Limited



中心發言人表示，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指上述產品被檢出環氧乙烷，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品。有關進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線3101 0783，查詢有關產品的回收事宜。

發言人表示，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。