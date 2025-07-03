數款Oscar Mayer火雞煙肉或含李斯特菌 食安中心籲停止使用
撰文：蕭通
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心周四（7月3日）呼籲市民，不要食用數款源自美國、名稱為「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」的預先包裝火雞煙肉，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。食安中心稱，初步調查發現一商戶、City Super Limited曾出售其中一款受影響產品，有關商戶已按中心指示將該款受影響產品停售和下架，並展開回收。
產品資料如下：
產品名稱：Oscar Mayer Turkey Bacon Original
來源地：美國
包裝（產品編號／批次編號）及此日期或之前食用：
（一）12安士（071871548601／RS40），2025年7月18日至8月2日；
（二）36安士（071871548748／RS19、RS40和RS42），2025年7月23日至9月4日；及
（三）48安士（071871548793／RS19、RS40和RS42），2025年7月18日至9月4日。
美國農業部發通告回收 本港調查City Super曾出售其中一款
中心發言人指出，中心透過食物事故監測系統，得悉美國農業部（USDA）發出通告，指上述產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即跟進事件。
中心初步調查發現，有一商戶（City Super Limited）曾出售其中一款受影響產品（包裝：12安士；此日期或之前食用：2025年7月26日）。」有關商戶已按中心指示將該款受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電商戶熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。
中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
法國進口羊奶芝士或受李斯特菌污染回收 食環署稱產品沒流出市面美國Balik Pearls魚子醬疑受李斯特菌污染 港代理商下架及回收MonS法國芝士Gaperon cheese疑受李斯特菌污染 食安中心籲停售食物安全｜感染李斯特菌可致器官衰竭 生菜火腿4種食物最易滋生法國J.C DAVID煙鯡魚柳一批次或受李斯特菌污染 食安中心籲停食