數款Oscar Mayer火雞煙肉或含李斯特菌　食安中心籲停止使用

食物環境衞生署食物安全中心周四（7月3日）呼籲市民，不要食用數款源自美國、名稱為「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」的預先包裝火雞煙肉，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。食安中心稱，初步調查發現一商戶、City Super Limited曾出售其中一款受影響產品，有關商戶已按中心指示將該款受影響產品停售和下架，並展開回收。



圖為美國農業部宣布需回收的「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」預先包裝火雞煙肉。（美國農業部網站圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Oscar Mayer Turkey Bacon Original

來源地：美國

包裝（產品編號／批次編號）及此日期或之前食用：

（一）12安士（071871548601／RS40），2025年7月18日至8月2日；

（二）36安士（071871548748／RS19、RS40和RS42），2025年7月23日至9月4日；及

（三）48安士（071871548793／RS19、RS40和RS42），2025年7月18日至9月4日。

圖為美國農業部宣布需回收的「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」預先包裝火雞煙肉。（美國農業部網站圖片）

美國農業部發通告回收 本港調查City Super曾出售其中一款

中心發言人指出，中心透過食物事故監測系統，得悉美國農業部（USDA）發出通告，指上述產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即跟進事件。

中心初步調查發現，有一商戶（City Super Limited）曾出售其中一款受影響產品（包裝：12安士；此日期或之前食用：2025年7月26日）。」有關商戶已按中心指示將該款受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電商戶熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。

中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。