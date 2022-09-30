食物安全｜感染李斯特菌可致器官衰竭　生菜火腿4種食物最易滋生

天氣熱影響食慾，清涼爽口的蔬果沙律成為許多人最愛。



不過，台灣食藥署調查發現，外國6成食物中毒與微生物有關，而蔬果類產品，以及含生菜類產品（三文治、捲餅、漢堡）、水果等，則容易滋生李斯特菌，引發食安事件。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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食安問題逾6成來自微生物 李斯特菌佔最多

台灣食藥署分析2017至2021年來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本、越南和香港等國家及區域發布的國際食品安全警訊，發現6成與微生物相關，其中又以單核球增多性李斯特菌（李斯特菌）佔最大宗。

美國疾病管制及預防中心估計每年全美約1600人感染李斯特菌症，臨床症狀為噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉酸痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等，而免疫力不佳的族群則有致死風險。

台灣「傳染病防治法」已於2018年將「李斯特菌症」列為第4類法定傳染病，感染此症的高風險族群為孕婦、新生兒、65歲以上老人及免疫力較弱者。

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生菜哈密瓜加工肉 李斯特菌易滋生

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣食物中毒事件的元兇大多為金黃色葡萄球菌，至於李斯特菌所引起的食安事件則並不多見，一般來說，李斯特菌常滋生於生菜、哈密瓜、未妥善消毒乳製品，以及火腿等加工肉類等食品。

嚴重可致流產、腦膜炎、器官衰竭

顏宗海表示，一旦感染李斯特菌，症狀可能比沙門氏桿菌或金黃色葡萄球菌還要嚴重。一般民眾感染後，主要症狀為腹瀉、嘔吐，但孕婦則可能出現菌血症，導致流產。

此外，免疫力低下者如誤食遭李斯特菌感染的食物，嚴重時可能引發敗血症、腦膜炎，器官衰竭。

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避免感染李斯特菌 食物加熱72°C以上

如何避免李斯特菌所引發的食物中毒？顏宗海表示，李斯特菌可在4°C的低溫環境滋生，建議食材需要加熱到72°C以上，料理之前，務必洗淨雙手，保持廚房乾淨，且處理生食、熟食的廚具應要分開使用。

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