楊家誠稱為內地人覓商機後　不獲佣金兼被賣受託股票　入稟追12億

英格蘭球會伯明翰前班主兼商人楊家誠，聲稱十多年前為一名內地商人在港尋找天然氣項目的投資者後，指該商人不但未履行協議向他支付12億元的佣金，更把楊用作保證的3億中能控股股份賣掉。楊指該商人違約，日前入稟高等法院追討佣金及相關款項。



原告楊家誠，被告王國巨。入稟狀指，在2008至2009年左右，被告是中國一個名叫「喀什北阿克莫氣⽥項目」天然氣田項目的負責人。

楊家誠曾是英格蘭球會伯明翰的班主，亦曾因洗黑錢罪被判入獄6年。（視覺中國）

楊為被告項目尋找合適投資者

在2008年12月29日，楊及被告訂立了一份「委托出售協議（Chinese Entrustnent Sale Agreement)」，即被告同意楊作其信托人，為楊在港尋找合適的投資者或上市公司，以出售委托項目。根據協議，被告同意若楊為項目找到買家，楊有權按上述項目的淨收入，在扣除成本後，收取12%的佣金，即12億元。

楊轉讓3億中國能源股份作保證

入稟狀續指，在2009年9月28日前後，楊轉讓了3億股中國能源開發控股有限公司的股份予被告，被告會以信託方式代楊持有，作為楊履行其委託銷售協議之責的保證。

被告未付佣金並出售用以抵押的股份

其後楊為該項目找到買家。在2009年1月22日前後，被告與買方簽訂有條件買賣協議。惟被告其後沒有根據協議向楊支付佣金，更出售楊作為抵押的3億股份，故楊入稟要求被告支付12億元的佣金，

案件編號：HCA1320/2025