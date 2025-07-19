韋帕風球｜鯉魚門商戶堆沙包防水浸　村民無懼來勢洶洶：見慣風浪

受熱帶氣旋韋帕影響，天文台公布將於周日（20日）凌晨零時20分改發8號風球。其中水浸黑點鯉魚門村，已有渠務署派員提早設擋水板，並向居民及商戶提供沙包，居民卻未有過多防備措施。居住在鯉魚門邨近45年的尚伯伯稱見慣了大風大浪，只提前準備了額外食材。



居住在鯉魚門邨近45年的尚伯伯稱見慣了大風大浪，只提前準備了額外食材。（陳穎欣攝）

受熱帶氣旋韋帕影響，天文台今（19日）公布，將於凌晨零時20分改發8號風球，來勢洶洶。位處低窪地區的鯉魚門一向是水浸「黑點」，記者今日下午到鯉魚門村視察，發現渠務署已提早為居民設擋水板，又向居民及店舖商戶提供沙包防禦水浸。

渠務署已提早設擋水板，又向居民及店舖提供沙包。（陳穎欣攝）

渠務署已提早設擋水板，又向居民及店舖提供沙包。（陳穎欣攝）

其中村民徐女士因為住所位處較高地勢位置，之前颱風「山竹」來襲都不受影響，所以並不擔心水浸，只把花盆搬入屋，並無加固窗戶。她特意預留了食材，「本來一個人食就買好少，現在買了超過一斤，可以食兩三餐，加上冰箱的肉，準備明日不外出。」

徐女士特意預留了明日食材，留在家中躲避8號風球。（陳穎欣攝）

另一位村民張女士則擔心颱風吹襲住所有損毀，屆時會留在家中提防，她稱過去曾因預防工作做得不足，導致所住鐵皮屋內鐵皮被吹翻飛墮，故她今次特意檢查天台，並用重物加固帆布和鐵皮，以免再次脫落，「預防得到就預防。」

在鯉魚門邨居住了45年的尚先生稱見慣了大風大浪，面對今次的颱風並不擔心，只打算在風暴來臨時關緊門窗，未有其他預防措施，但有準備多兩三日食材。他認為自己住在較高地勢，以往的風暴都未有影響到他，唯獨2018年颱風「山竹」期間，需搬到臨時庇護中心休息兩日，但今次未有打算前往。

民政及青年事務局局長麥美娟今日下午到鯉魚門村視察。她指政務司司長已經開設委員會，督導各部門為今次颱風做好準備，又稱18區民政署及關愛隊成員已做好應對防風措施和準備工作。

麥美娟提醒市民，今日晚上11時起民政事務處會開放各區臨時庇護中心，亦有關愛隊以及區議員當值，協助受影響市民，「都期望所有市民發揮鄰理守望的精神，關心鄰近獨居長者或有需要家庭。」