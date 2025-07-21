5000萬頭獎六合彩｜暑期金多寶周六攪珠 馬會公布歷次熱門號碼
撰文：倪清江
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馬會今日（21日）公布，六合彩暑期金多寶攪珠將於本周六（26日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。
馬會指出，至今舉行的22個暑期金多寶，攪出次數最多的號碼是10號，出現過8次，其次是47號，攪出過7次。
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馬會今晚(21日，星期一)設有六合彩攪珠，是較少在周一晚進行，有多寶666萬元，估計頭獎基金為900萬元。本周二晚（22日）及周四（24日）不設攪珠。
馬會表示，暑期金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為周六晚上9時15分，晚上9時30分攪珠。
馬會表示，在過往22個暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼是10號，被攪出過8次，其次是47號，攪出過7次。
根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至49個號碼以來，到今年7月19日晚攪珠後，最新五大熱門號碼依次為30（506次）、49（500次）、24（494次）、22（488次）及10（475次） ；五大冷門號碼依次為19（423次）、25（431次）、23（432次）、41（433次）及26（438次）。
因此10號為熱門號碼，而47號出現過444次，屬於較冷號碼。
自2017年以來，連續7個暑期金多寶都有幸運兒中頭獎。而在這7次攪珠中，有8位幸運兒以複式獎券中頭獎，如去年兩張半注中（投注5元一注）頭獎的彩票，分別是9個號碼複式運財獎券及5膽拖4個號碼自選獎券。
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