3COINS香港首店開幕即打破品牌單日銷售紀錄　母公司：超乎預期

【3COINS／雜貨店／日本100円店／零售業】日本人氣生活雜貨店3COINS香港首間旗艦店上周五（18日）開業，吸引大批市民到場購物，店外全日大排長龍。3COINS香港母公司YAICHI集團今日（21日）宣布，當日香港旗艦店銷售額，打破品牌自1994年開業以來單日銷售紀錄。



日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，銅鑼灣首間旗艦店上周五（18日）開業。早上10時半未開門現場已人頭湧湧，有近200人排隊，人龍直至下午仍然持續。（夏家朗攝）

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，銅鑼灣首間旗艦店上周五（18日）開業。早上10時半未開門現場已人頭湧湧，有近200人排隊，人龍直至下午仍然持續。（夏家朗攝）

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，銅鑼灣首間旗艦店上周五（18日）開業。早上10時半未開門現場已人頭湧湧，有近200人排隊，人龍直至下午仍然持續。（夏家朗攝）

香港店母公司YAICHI集團：將日式生活美學的精髓注入到香港

3COINS香港首間門市上周五在銅鑼灣希慎廣開業，當日早上未正式開門已有過百人到店外排隊等候，而全日店外都大排長龍，最終店方要在晚上7時提早兩小時截龍。引進3COINS到香港的YAICHI集團今日公布，該店當日銷售額打破品牌自1994年開業以來單日銷售紀錄，形容是品牌發展的重要里程碑，但未有披露營業額。

YAICHI集團創辦人及主席羅盛昌指，感謝香港消費者的熱烈支持，認為反映了3COINS的受歡迎程度，又指將繼續與日本眾多品牌攜手，將日式生活美學的精髓注入到香港，讓香港人能夠真正做到「隨時隨地 活在日本」 。

日本3COINS母公司株式會社PAL營業本部常務董事及第四事業部總經理澤井克之表示，成就超乎公司預期，加強了對香港市場潛力的信心，又感謝各界熱情歡迎。