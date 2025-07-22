缺血性中風｜中大研發磁控螺旋微導管助治療　預防方法及病徵一覽

中文大學醫學院與工程學院組成的跨學科研究團隊今日（22日）宣布成功研發一種磁控軟性微導管，導管頭部會主動旋轉，結合導航和治療功能，可用於腦血管介入治療，特別是中遠端血管栓塞。目前正進行大型動物測試，期望將來可於人體使用。



中大成功研發一種磁控軟性微導管，可用於腦血管介入治療，特別是中遠端血管栓塞。（吳焜曜攝）

中大今日公佈成功研發磁控軟性螺旋微導管（Magnetically Actuated Soft Rotatable-tipped Microcatheter，MSRM），導管頭部會主動旋轉，結合導航和治療功能，可用於「針對性腦血管介入治療」，特別是中遠端血管栓塞。

（左起）中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康、中大工程學院機械與自動化工程學系張立、中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心研究助理教授陳啟楓、中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明。（吳焜曜攝）

新技術更快捷精準 同時可降低對腦血管損傷

團隊表示，新技術為腦血管阻塞患者提供更快捷、安全和精準的治療方案，同時降低對腦血管的損傷。傳統方法經肢體動脈進入血管，以導絲和導管引導至複雜的腦血管結構，醫生需從外部旋轉導絲以控制方向，但由於血管彎曲狹窄，旋轉力難以傳遞，操作因而緩慢、難以精準控制，影響治療效果。新技術有望突破傳統中風介入治療工具的限制，將治療導致的細胞損傷減低。

新技術由中大醫學院與工程學院組成的跨學科研究團隊研發，採用一種只有0.5至0.9毫米大小、具柔性導尖的微導管，專門用以導航複雜的血管結構，並可一次完成多項治療功能。

新技術可以主動導航複雜的血管結構，並可一次完成多項治療功能。（吳焜曜攝）

新技術可以主動導航複雜的血管結構，並可一次完成多項治療功能。（吳焜曜攝）

微導管透過外部磁場無線操控，當導管到達血管阻塞位置後，能直接注射溶栓藥物、機械性破碎血栓，並安全收回血栓碎片，全程無需更換工具，大幅降低風險並提升治療效率。

新技術已在兔子體內實驗，以及體外人類胎盤血管中成功測試，團隊展望技術有望為現時難以使用傳統治療方式的中遠端血管栓塞患者帶來新希望，並減少併發症風險。

目前治療方法對中遠端血管栓塞較細小、位置較遠的血管效果有限

中風是全球導致死亡及永久殘障的最常見成因，中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授指，從出現中風到介入治療之間每早一分鐘，可為患者增加一周無殘疾預期壽命。而中遠端血管栓塞約佔所有急性缺血性中風個案的25%至40%，然而，目前的治療方法對較細小、位置較遠的血管的治療效果有限。

約80%中風可通過控制高危因素預防

中大醫學院內科及藥物治療學腦神經科助理教授葉耀明強調，約有80%的中風可通過預防措施避免，如妥善治療和控制高危因素，中風可以預防。高危因素包括：高血壓、空氣污染、吸煙、高膽固醇、肥胖、抑鬱、缺乏運動、糖尿病、適量飲酒，以及腦創傷。他建議，如市民發現自己表達或說話有困難、面部表情不對稱，或一邊手腳無力，要盡快致電999求助。

中大醫學院內科及藥物治療學腦神經科助理教授葉耀明建議，如市民發現自己表達或說話有困難、面部表情不對稱，或一邊手腳無力，要盡快致電999求助。（吳焜曜攝）