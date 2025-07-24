MIRROR演唱會墮屏幕　舞蹈員張梓峯向藝能及協興隆等6被告索償

男團MIRROR於2022年在紅館舉行演唱會期間，發生墮屏幕事故，擊傷台上舞蹈員，傷者之一的張梓峯，昨（23日）入稟區域法院，向舞台工程承建商等6間公司提出傷亡訴訟，未列明金額。案件排期於2026年1月16日提訊。



被告亦包括東莞市銚龍舞製作

原告為張梓峯，6名被告為藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司、輝固（香港）工程顧問有限公司、聯和專業服務有限公司、羅頌鍇（ 音譯；LO CHUNG KAI KENNETH）及姚玉瑩（YIU YUK YING）以「C.A.N.I.」名義經營的業務，以及東莞市銚龍舞台製作有限公司。

MIRROR演唱會塌屏幕的經過

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

張指6被告疏忽及違反責任

入稟狀指，6名被告或其代理人的疏忽及違反責任，導致了2022年7月28日或前後，於香港九龍紅磡漆咸道9號香港體育館發生的意外，原告因此蒙受人身傷害及其他損失，現要求就上述損害獲得利息及訟費。

張在事故中盆骨及腰部受傷

翻查資料，張在2022年7月28日演唱會進行中途，舞蹈員李啟言及張梓峯被一塊斷了鋼索的LED屏幕擊中，導致李頸部重創留醫至今，張則據報盆骨和腰部受傷。

案件編號：DCPI 2728/2025