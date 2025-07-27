感染了乙肝　要擱置結婚生育嗎？

去年執筆述及政府和醫管局，應以革新思維應對人口老化下，過度依賴公營醫療管控乙型肝炎病患的弊端。一年過去，政府尚未有把乙肝納入「慢病共治」計劃的具體日期，不如我們回歸基本步，想想一位成年人得知自己是乙肝帶菌者後，需要做什麼？



撰文：醫善同行醫學顧問、腸胃肝臟科專科醫生單學成



醫善同行醫學顧問、腸胃肝臟科專科醫生單學成

這條問題，其實帶大家從另一角度理解乙肝的基本知識。未有疫苗前，本港有數以十萬計的乙肝患者，且大部份人不知自己得病。雖然本港自1988年起，為所有新生嬰兒注射三針乙型肝炎預防疫苗，大幅減低年輕人口的患病機率；加上港人健康意識提高，乙肝患者比率已由過往約10%下降至6.2%。

不過，根據衞生署數字，35至54歲組群人口的乙肝帶菌比率為8.4%，是各年齡組別最高。他們在出生時沒有接受乙肝疫苗，亦未必知道父母是否也屬乙肝帶菌者；直到出現嘔吐、腹痛、眼白變黃、小便深色及大便呈泥土色等徵狀，求醫揭發；又或在入職、結婚或產前，接受驗血檢查時才驚悉。相信在現今香港社會，這類情況還是佔大多數。

根據衞生署數字，35至54歲組群人口的乙肝帶菌比率為8.4%，是各年齡組別最高。他們在出生時沒有接受乙肝疫苗，亦未必知道父母是否也屬乙肝帶菌者。

由慢性乙肝演變為肝硬化甚至肝癌，往往需要10年以上時間（急性乙肝的病徵則一般於感染病毒後三個月內出現）。因此，得知自己是乙肝帶菌者而沒有病徵的成年人，很多時顧慮會否傳染伴侶、影響生育等，多於自己的即時健康風險。

雖然乙肝可以透過性接觸傳播，但正確使用安全套能有效防止病毒感染。相反，乙肝主要經接觸帶病毒的血液或血製品、共用受污染的針筒或個人物品傳播。所以，只要保持良好的衞生習慣，採取預防措施，患者以至伴侶和家人便無需過慮。

生育方面，如果父親是乙肝帶菌者，雖然其精液有可能帶有乙肝病毒DNA，但由精子傳播給下一代或所謂「父嬰傳播」是絕對不會發生。但假若母親為乙肝帶菌者，母嬰「垂直傳播」便有一定可能。若婦女正處於嚴重肝炎階段，即肝酵素處於高水平，甚至已發展出肝硬化或肝衰竭便不適合懷孕。其他情況下，適齡乙肝患者均可以正常懷孕。

如果父親是乙肝帶菌者，雖然其精液有可能帶有乙肝病毒DNA，但由精子傳播給下一代或所謂「父嬰傳播」是絕對不會發生。（視覺中國）

乙肝帶菌的孕婦在分娩過程中，嬰兒會接觸到母親的血液，使他們有機會感染乙肝。但在本港，嬰兒出生後會接受三針乙肝疫苗注射（若母親為乙肝帶菌者，更會接受乙肝免疫球蛋白注射），此舉能大幅降低感染機會。此外，醫生會為乙肝孕婦檢查乙肝病毒水平。若孕婦在28至32周（第三孕期）血液的乙肝病毒載量高於200,000IU/ml的水平，醫生一般會處方抗病毒藥「富馬酸替諾福韋」（Tenofovir Disoproxil Fumarate），以進一步降低胎兒受感染的機會。

雖然乙肝帶菌的孕婦在分娩過程中，嬰兒會接觸到母親的血液，使他們有機會感染乙肝。但在本港，嬰兒出生後會接受三針乙肝疫苗注射，此舉能大幅降低感染機會。（視覺中國）

衞生署2023年發表的《病毒性肝炎主題性報告》當中，本港15至24歲組群感染乙肝的比率為0.3%，屬各年齡層最低。由此可見，年紀越輕，乙肝感染比率越低。相信上文有關乙肝患者結婚、生育的疑慮，假以時日會自然消退，甚至在將來問Gen Z「什麼是乙肝﹖」他們也可能會不知；但至少今天，我們仍要為消滅乙肝而努力，因為它仍然廣泛存在於大家的身邊。

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