調校心臟科藥量法則：聽醫生話、循序漸進

不少心臟科病人除了本身心臟問題，也同時患有高血壓、糖尿病或高膽固醇等慢性病，要服用的藥物種類繁多，而每種藥各有機制與副作用。如何調整藥物、何時需檢查指標、遇上不適又應否自行停藥？這些都是病人日常面對的真實問題。



撰文：醫善同行醫學顧問、心臟科專科醫生李家輝



醫善同行醫學顧問、心臟科專科醫生李家輝

心臟科專科門診中，最常處理的並非急性疾病，而是慢性病的預防與控制。當中以控制高血壓最為普遍，其藥物可大致分為四大類，簡稱 ABCD：

．A：ACE 抑制劑或血管收縮素受體阻斷劑（ARB），最常見副作用是乾咳（尤其是 ACE 抑制劑）。

．B：β 阻斷劑（Beta Blocker），可致心跳過慢或疲倦。

．C：鈣離子通道阻斷劑（Calcium Channel Blocker），常見副作用為下肢水腫。

．D：利尿劑（Diuretics），或會令尿酸升高、引致痛風、電解質失衡（如低鈉、低鉀）。

除了降血壓藥，不少心臟病患者也需要服用降膽固醇藥物，嚴控膽固醇水平。這類藥物以 Statin 為主，最常見副作用是肌肉酸痛或肝酵素升高，一般情況下副作用可逆，毋須過份擔心。至於糖尿病藥，傳統的 Sulfonylurea 容易引起低血糖，逐漸被新型藥物如 SGLT2 抑制劑和 GLP-1 類針藥取代。這些新藥不僅降糖，還有助減重、降低尿酸、保護心腎功能，可謂「一藥多效」，但也有一定副作用。

心臟科專科門診中，最常處理的並非急性疾病，而是慢性病的預防與控制。當中以控制高血壓最為普遍，其藥物可大致分為四大類，簡稱 ABCD。（資料圖片）

部份藥物已可針對多個器官

事實上，診症初期的整體評估相當關鍵，醫生需全面了解病人是否同時患有心衰竭、蛋白尿、糖尿腎等病況，再決定最合適的藥物組合。現實中亦不乏多重病症的個案，例如同時有糖尿病、高血壓、心衰竭與腎病的病人，醫生會盡可能選用一藥多效的藥物組合，在控制病情的同時，減少用藥數量及交互風險。

不少長者或長期病患者同時接受其他專科治療，亦可能正服用多種藥物。醫生明白此情況常見，故在診症初期通常會主動查詢病人是否正使用其他藥物，或是否正接受其他專科的診治。病人亦應如實向醫生提供相關用藥資料，雙方共同配合，有助醫生全面評估病情，作出更合適的處方安排，減低藥物衝突的風險。

藥物治療心臟病並非一錘定音，只要建立良好的醫患溝通習慣，醫生與病人之間需要長期溝通與配合。最有效的藥，未必是副作用最少的，而是一同找出最適合自己身體狀況、並可長期穩定使用的治療方案。(資料圖片)

持續監察藥效極為重要

在處方藥物後，醫生通常會安排一至兩個月內覆診，檢查血壓、血糖、肝腎功能、電解質等指標。如果療效穩定，便可延長處方至六個月，並建議每半年抽血一次。年紀增長、生活習慣改變，甚至是新加入其他藥物，都可能影響原來藥效，因此持續監察極為重要。

藥物調教並非理論化的選項，而是真實且充滿變數的過程。曾有一位七十多歲的男病人，長年受高血壓困擾，卻對上述四類主流血壓藥都出現副作用，這位病人最初每兩三星期就要轉藥一次，最終才找到一款第二線藥物得以控制病情。若第二線藥物依然未見改善，便要考慮接受一種名為「腎臟交感神經消融術（Renal Denervation）」的微創治療，以物理方式降低交感神經活動，幫助穩定血壓。

遇上副作用不應自行停藥

另外，不少長者病人因記憶力減退或生活節奏混亂，未能準時服藥，令藥效忽高忽低，血壓波動劇烈，甚至誘發併發症。建議家人可協助以藥盒、鬧鐘或記錄簿作提醒，確保藥物準時服用。重要的是，遇上副作用不應自行停藥，應盡早諮詢醫生調整方案，往往只需轉藥或減劑量即可改善，無需完全中止治療。現時心臟科醫生有很多血壓藥或糖尿藥視為混合藥，透過將二至三種藥的成份合成一種藥，大大提升病人的方便度，減少病人忘記吃藥的機會。

藥物治療並非一錘定音，只要建立良好的醫患溝通習慣，醫生與病人之間需要長期溝通與配合。最有效的藥，未必是副作用最少的，而是一同找出最適合自己身體狀況、並可長期穩定使用的治療方案。

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