5000萬頭獎六合彩｜暑期金多寶今晚攪珠　即睇攪出次數最多號碼

六合彩暑期金多寶攪珠將於今晚（26日）舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達5,000萬元。馬會指出，至今舉行的22個暑期金多寶，攪出次數最多的號碼是10號，出現過8次，其次是47號，攪出過7次。



▼2024年7月30日 暑期金多寶攪珠 頭獎有機會高達5,000萬元▼



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馬會表示，暑期金多寶獎券截止售票時間為今晚上9時15分，晚上9時30分攪珠。

六合彩暑期金多寶「幸運號碼」。(馬會提供圖片)

暑期金多寶自2001年開始舉行攪珠，2005年一度被30周年金多寶取代；2020年因疫情影響而暫停，因此暑期金多寶只舉行了22次攪珠。馬會表示，在過往22個暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼是10號，被攪出過8次，其次是47號，攪出過7次。

根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至49個號碼以來，到今年7月19日晚攪珠後，最新五大熱門號碼依次為30（506次）、49（500次）、24（494次）、22（488次）及10（475次） ；五大冷門號碼依次為19（423次）、25（431次）、23（432次）、41（433次）及26（438次）。

因此10號為熱門號碼，而47號出現過444次，屬於較冷號碼。

六合彩49個號碼歷來攪出次數統計。(馬會網頁圖片)

自2017年以來，連續7個暑期金多寶都有幸運兒中頭獎。而在這7次攪珠中，有8位幸運兒以複式獎券中頭獎，如去年兩張半注中（投注5元一注）頭獎的彩票，分別是9個號碼複式運財獎券及5膽拖4個號碼自選獎券。

2024年7月30日5000萬頭獎六合彩暑期金多寶派彩結果。(馬會圖片）

六合彩暑期金多寶頭獎彩票購票方式。(馬會提供圖片)

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

