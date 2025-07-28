阿Mo入稟向12單位索償　包括法官曾批評的東莞銚龍舞台製作

男團MIRROR於2022年的紅館演唱會發生嚴重事任，演唱會進行中有屏幕墮下，其中被屏幕壓中頸椎至四肢癱瘓的舞蹈員李啟言(阿Mo)，上周五（25日）入稟高等法院，分3案向12個單位追討賠償，當中包括康文署及多間涉及舞台工程的公司，其中早前被法官批評粗製濫造，及選用未乎安全標準鋼索的：東莞市銚龍舞台製作有限公司，更獨立一案向其追討。3案已排期於2026年1月9日進行核對列表審核聆訊。



12名被追討賠償的被告中，並未見有該次演唱會的主辦單位大國文化。



原告李啟言(右二)在Mirror演唱會表演時遇上意外。(資料圖片)

李啟言（阿Mo）因該次意外致頸椎嚴重受傷，四肢癱瘓。（李盛林代禱信圖片）

首案7被告主要涉舞台工程

3案的原告人均為李啟言，首案7名被告包括：負責舞台設計及工程統籌的：藝能工程有限公司、廣域策劃有限公司，負責機械工程的協興隆舞台工程有限公司、聯和專業服務有限公司、Lo Chung Kai Kenneth and Yiu Yuk Ying trading as C.A.N.I），康文署外聘審核工程的結構工程師：輝固(香港)工程顧問有限公司，及康樂及文化事務署署長。

第二案4被告包括僱主舞館

第二案包括4名被告：后會館廣告製作有限公司、李當時的僱主：舞館有限公司、香港創科媒體製作有限公司，及屏幕供應商：In Technical Productions Limited（ITP）。

第三案只針對銚龍

第三宗案件被告則為東莞市銚龍舞台製作有限公司（Dongguan Yaolong Stage Production Co., Ltd.）。銚龍是內地專業舞設備製造商，為該次演唱會設計並製作LED屏幕的旋轉降鐵架，及吊索升降機械等。

屏幕下墜經過

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

墮下屏幕重500公斤

入稟狀指，意外發生於2022年7月28日晚上約10時35分，當時在紅磡香港體育館舉行的「MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022」期間，李啟言（阿Mo）作為舞蹈員在台上表演時，被一塊懸吊著約4米乘4米，重逾500公斤的LED屏幕突然從高處墜下，壓傷李啟言，並李嚴重受傷。

銚龍選用鋼索被指未達安全程度

3名負責舞台工程公司工作的員工，曾因他們上報予康文署的資料有誤，被控串謀訛騙罪，但他們經審訊後全部被裁定罪名不成立。暫委法官鍾新明在裁決理由書曾指出，根據庭上證供及專家意見，「銚龍」在設計和安裝鉸車系統上欠佳，他們選用的鋼索，未達至所需的安全程度，顯示「銚龍」在協辦是次演唱會時粗製濫造。

鍾官又指，涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，但此事未有影響「銚龍」選用鋼索，認為控方未能證明涉案負重表虛報裝備的重量，是導致LED屏幕墮下的原因，故裁定該3名員工的刑事控罪不成立。

案件編號：HCPI173/2025、HCPI174/2025、HCPI175/2025