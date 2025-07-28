同性伴侶登記｜行為藝術家扮妖怪結婚　籲勿因偏見損人權司法威信

《同性伴侶關係登記條例草案》今日（28日）完成審議。行為藝術家陳可樂身穿婚紗，下午3時與拍檔到中環紅棉道婚姻登記處扮演「花妖」及「咕姑固」(珠頸斑鳩）「結婚」，展示性小眾親密關係被社會排除及妖魔化的狀態。



陳可樂說：「性小眾的愛不可怕，基於偏見剝奪他人人權才最可怕」，更指如果立法會否決終審法庭的指示，「將是時代的水淹金山，我們日後如何相信正義可得？」



行為藝術家陳可樂與拍檔扮演「花妖」及「咕姑固」「結婚」，展示性小眾親密關係被社會排除及妖魔化的狀態。（廖雁雄攝）

立法會《同性伴侶關係登記條例草案》委員會今早（28日）完成逐條審議，公眾可於網上遞交草案建議書，明日下午5時截止。

陳可樂今日與拍檔分別扮演「花妖」及「咕姑固」，於中環紅棉道婚姻登記處外拍攝「模擬伴侶登記照」，象徵同性伴侶長久以來被政治制度排除，並顯示性小眾親密關係多年來都被社會妖魔化。

「花妖」陳可樂拿起身上的婚紗表示，「婚紗就是一件白色的衣服，既不神聖也不可怕，可怕的是人們基於偏見剝奪他人人權。」

陳可樂今日與拍檔分別扮演「花妖」及「咕姑固」到場時，有警員到來了解。（廖雁雄攝）

《香港01》日前曾就草案詢問立法會議員投票取態，多數議員均反對草案；審議期間亦有不少議員表達反對意見。

陳可樂認為，若最終草案遭否決，不僅損害性小眾權益，對社會主流大眾權益亦有害。他表示，該草案建基於終審法院的裁定，是法律法案，「如果立法會否決一個由終審法庭判決的指示，將是我們時代的水淹金山，如果有人因為偏見損害司法機關的威信，我們日後如何相信正義可得？」

陳可樂認為，若最終草案遭否決，不僅損害性小眾權益，對社會主流大眾權益亦有害。（廖雁雄攝）

被問對於近日議員的言論，有否回應？陳可樂稱，議員或有「過敏反應」，部分對同性戀者有幻象，害怕同性戀者的現身。「我今天的行動及現形，就是想破除他們構造出來的幻象。」

有意見指該草案忽略了部分同性戀群體權益，但陳可樂強調同性戀社群現時有共識，希望通過法案。他指出同性戀者權益走到「替代方案」，是天時、地利、人和的結果，「我哋𠵱家無得揀，只有一個選擇。」明日是提交意見書的最後一日，陳可樂呼籲社會大眾踴躍發聲，以及聯署由岑子杰提出的草案。

岑子杰曾發表支持同性戀伴侶平權意見書，呼籲大眾聯署。（資料圖片 / 林若勤攝）

不論結果如何，在千年之後的子孫會知道我們努力過。We must be ready for a world that is not ready for us. 陳可樂

是次行動為攝影計劃 「Voidpunk Monster Love 兩情若是久長時，又豈在綱門界目」的啟動禮。（廖雁雄攝）

是次行動為攝影計劃 「Voidpunk Monster Love 兩情若是久長時，又豈在綱門界目」的啟動禮，陳可樂解釋及拍檔扮演「咕姑固」及「花妖」的意義稱，「咕姑固」受港人喜歡，亦很能代表香港；「花妖」則因妖精在中華歷史的古籍中，往往是愛上人類，但因其身份而被限制愛的角色，陳可樂冀透過這兩個角色給予性小眾勇氣及肯定。

陳可樂一行人到場時，有警員在入口位拉起橙帶，查詢其今日行動，查問後才允許陳進入。（廖雁雄攝）

陳可樂一行人到場時，有警員在入口位拉起橙帶，查詢其今日行動，查問後才允許陳進入。（廖雁雄攝）

陳可樂上周五曾到立法會外披「彩虹旗」哭訴，10分鐘後被警察請離。是次行動亦有不少警員在場，包括陳甫到婚姻登記處，有警員曾在入口位拉起橙帶，查詢其今日行動，擾攘一輪後才允許陳進入。