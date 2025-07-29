海皇粥店屯門店被指交吉後清潔狀況差　業主追租兼維修費734萬

海皇粥店於本年5月宣布全線結業，其位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店，事後該區居民投訴指結業店舖傳出惡臭。《香港01》記者曾到店視察，發現該店結業妁10天後，店內仍放著醬油樽，桌上並有一紙杯飲品，杯上似有小昆蟲。該舖的業主日前入稟高等法院稱，他們收回舖位後發現清潔狀況欠佳，需花51萬作維修，又指該店自去年2月起已開始拖欠雜費及租金，現追討合共734萬元。



原告為Chinachem Finance Company Limited(華懋投資有限公司)，被告為蔡汪浩和蕭楚基。

海皇粥店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心的分店結業後被指傳出異味，記者到場視察，發現有飲品仍放在桌上。（吳美松攝）

記者今年5月17日到該店觀察，發現桌上一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。（吳美松攝）

該分店位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，透過玻璃窗望進去，可見大部分飯桌上仍有辣椒醬等醬汁。（吳美松攝）

2025年5月有網民指海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。（屯門友@Facebook）

店舖關門10天仍在杯裝飲品在店內

海皇粥店今年5月7日宣布全線結業後，所有分店一夜間人去樓空。後來有網民指屯門的分店傳出惡臭，並形容似「死老鼠味」。《香港01》的記者曾於2025年5月17日，即店舖關閉約10日後，親身到現場視察，並透過玻璃窗望進去，發現大部份飯桌上仍有辣椒醬等醬汁，其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。不過未能看到杯內的裝的是甚麼飲料。

有網民指海皇粥店一間位於屯門的分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。（吳美松攝）

店舖月租16.6萬元

入稟狀指，原告和海皇國際有限公司簽訂為期3年的租約，原告把涉案舖位租予海皇國際經營海皇粥店。海皇國際需支付每月租金約16.6萬元，或該月營業額的11個百分比，以較高者為準。此外，海皇國際另需支付管理費、冷氣費等。兩名被告為海皇國際的董事，則為租約的擔保人。

去年2月開始欠管理費和冷氣費

原告指，海皇國際於2024年2月起拖欠管埋費和冷氣費，並於同年起3月拖欠租金。此外，該分店於2025年5月8日起結業，不再佔用該舖位。海皇國際並把舖位的鎖匙，交還予管理處。

交吉後需51萬元維修

惟原告指進入舖位後，發現它並非處於一個良好和清潔的狀態。原告需花費51萬元，聘用工程公司進行修復工程。

原告指，在扣除按金後，被拖欠的租金、管理費和冷氣費等共249萬多元，連同利息則涉及302萬多元。此外，因海皇國際違反租約，令原告損失相關租金收入等合共380萬元。連同修復工程的費用，原告現追討734萬元。

案件編號：HCA1391/2025