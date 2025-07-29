海皇粥店屯門店被指交吉後清潔狀況差 業主追租兼維修費734萬
海皇粥店於本年5月宣布全線結業，其位於屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店，事後該區居民投訴指結業店舖傳出惡臭。《香港01》記者曾到店視察，發現該店結業妁10天後，店內仍放著醬油樽，桌上並有一紙杯飲品，杯上似有小昆蟲。該舖的業主日前入稟高等法院稱，他們收回舖位後發現清潔狀況欠佳，需花51萬作維修，又指該店自去年2月起已開始拖欠雜費及租金，現追討合共734萬元。
原告為Chinachem Finance Company Limited(華懋投資有限公司)，被告為蔡汪浩和蕭楚基。
店舖關門10天仍在杯裝飲品在店內
海皇粥店今年5月7日宣布全線結業後，所有分店一夜間人去樓空。後來有網民指屯門的分店傳出惡臭，並形容似「死老鼠味」。《香港01》的記者曾於2025年5月17日，即店舖關閉約10日後，親身到現場視察，並透過玻璃窗望進去，發現大部份飯桌上仍有辣椒醬等醬汁，其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。不過未能看到杯內的裝的是甚麼飲料。
店舖月租16.6萬元
入稟狀指，原告和海皇國際有限公司簽訂為期3年的租約，原告把涉案舖位租予海皇國際經營海皇粥店。海皇國際需支付每月租金約16.6萬元，或該月營業額的11個百分比，以較高者為準。此外，海皇國際另需支付管理費、冷氣費等。兩名被告為海皇國際的董事，則為租約的擔保人。
去年2月開始欠管理費和冷氣費
原告指，海皇國際於2024年2月起拖欠管埋費和冷氣費，並於同年起3月拖欠租金。此外，該分店於2025年5月8日起結業，不再佔用該舖位。海皇國際並把舖位的鎖匙，交還予管理處。
交吉後需51萬元維修
惟原告指進入舖位後，發現它並非處於一個良好和清潔的狀態。原告需花費51萬元，聘用工程公司進行修復工程。
原告指，在扣除按金後，被拖欠的租金、管理費和冷氣費等共249萬多元，連同利息則涉及302萬多元。此外，因海皇國際違反租約，令原告損失相關租金收入等合共380萬元。連同修復工程的費用，原告現追討734萬元。
案件編號：HCA1391/2025