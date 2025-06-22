海皇粥店結業｜飲食作家分析五死因　顧客評食物水準差、無人情味

【海皇粥店結業／傳統粥店／餐飲業】本港餐飲業近年掀起結業潮，粥店也是重災區之一，除了「龍頭」海皇粥店全線結業外，被喻為「周潤發愛店」、有逾70年歷史的添財記等老店，也在今年相繼倒閉。飲食作家呂嘉俊分析指，海皇粥店的結業涉及到多個因素，例如市民對連鎖餐廳的印象轉趨負面，還有市場收縮、大眾口味轉變、氣候暖化、年輕一代不吃粥等。



從「海皇之死」看粥店生存之路．三



海皇粥店今年5月7日晚上向全體員工發出信件，稱經營環境及財務狀況惡化，決定全線結業，結束長達33年的品牌。（黃浩謙攝）

海皇粥店今年5月7日晚上向全體員工發出信件，稱經營環境及財務狀況惡化，決定全線結業，結束長達33年的品牌。（黃浩謙攝）

今年多間粥店結業 包括「周潤發愛店」添財記

海皇粥店創立於1992年，主要經營傳統廣東粥品、腸粉及小食，高峰期在全港開設逾30間店，號稱香港首間連鎖粥店。近年本港掀起結業潮，海皇粥店在去年8月起先後結束5間門店，至5月7日晚上向全體員工發出信件，稱經營環境及財務狀況惡化，決定全線結業，結束長達33年的品牌。

其實翻查資料，今年已有多間著名粥店結業，包括札根九龍城逾70年、被喻為「周潤發愛店」的添財記、有近30年歷史的鰂魚涌金峰靚靚粥麵、被喻為太古城上班族「飯堂」的華昌粥麵等。

紮根九龍城逾70年、被喻為「周潤發愛店」的添財記今年結業。（OpenRice圖片）

紮根九龍城逾70年、被喻為「周潤發愛店」的添財記今年結業。（添財記粥腸粉茶餐廳FB圖片）

死因一︰上世紀末港人信任連鎖食肆質素 近年轉投特色街坊小店

不過冰封三尺非一日之寒，究竟海皇粥店的結業，是否歸咎於經營環境惡化或食物水準下降，便能簡單一句帶過，背後會否有更多深層次理由？飲食作家呂嘉俊認為食物質素最重要，說︰「我冇食海皇好耐喇，我諗唔到原因食佢。」

呂嘉俊分析指，上世紀末至千禧年初，港人普遍贊同連鎖餐飲集團為品質的保證，能確保食物質素穩定，惟部份港人近年想法轉變，對連鎖餐廳的印象轉為負面，標籤為中央工場製作、食物倒模及缺乏個性等，轉投特色街坊小店。

位於鰂魚涌、有近30年歷史的金峰靚靚粥麵今年結業。（OpenRice圖片）

位於鰂魚涌、有近30年歷史的金峰靚靚粥麵今年結業。（OpenRice圖片）

死因二︰港人口味轉變 盛行濃味的麻辣米線

其次是港人的口味也出現轉變，呂嘉俊表示吃粥講求米香，味道偏向清淡，惟本港近年盛行濃味的麻辣米線等，能夠靜心坐下來欣賞一碗暖粥的人買少見少。「如果你食慣咗好多呢啲調味劑嘅嘢，其實你好難再享受粥嘅清淡。」

飲食作家呂嘉俊分析海皇粥店有五大死因。（黃浩謙攝）

飲食作家呂嘉俊分析海皇粥店有五大死因。（黃浩謙攝）

死因三︰香港生活節奏急速 粥店定位不適合快餐

呂嘉俊續指，海皇粥店的定位為快餐店，惟香港生活節奏急速，用餐時間可能只得半小時，惟粥的先天缺憾在於熱辣辣，因此粥店並不適合快餐的形式。「佢𠵱家模式係快餐，佢唔係慢慢嘆嘛，熱辣辣食15分鐘，其實係好辛苦。」

其他死因︰全球暖化延長高溫月份 年輕一代不吃粥

另外，全球暖化也是威脅粥店生存的因素之一，隨着本港高溫的日子延長，每年只餘下兩至三個月適合食粥，港人尤其年輕一代對食粥的意欲，只會愈來愈低，餘下長者仍保持定時吃粥的習慣，即粥店的市場未來繼續收窄。

米香係咩？有咩人食得出係米香？我覺得呢樣嘢係要慢慢教育，但一講到教育就好複雜，教育就係公眾嘅層面，究竟幾多人真係了解同埋認知，可能需要一代人了解同認知。唔係今日撳個掣，聽日會了解到。 飲食作家呂嘉俊

地盤工人李先生︰「海皇食個名咋嘛，大佬佢根本啲嘢邊好食？又貴又唔好食。」（馬楚烽攝）

海皇粥店今年5月7日晚上向全體員工發出信件，稱經營環境及財務狀況惡化，決定全線結業，結束長達33年的品牌。（黃浩謙攝）

地盤工人讚街坊店有人情味︰海皇食個名咋嘛

事實上，市民的確傾向光顧非集團式經營的粥店。其中地盤工人李先生熱愛艇仔粥，幾乎每個工作日到堅尼地城的「心滿意粥」用膳。他大讚該店的選擇多元化及份量充足，充滿人情味，可按喜好更換配料，「有時啲嘢唔啱，可以叫佢換到啱。明唔明？例如有啲套餐某樣嘢你唔要，你都可以叫佢換嘛，換個自己鍾意食嗰啲。」

被問到海皇粥店結業前有否光顧，李先生直言︰「海皇食個名咋嘛，大佬佢根本啲嘢邊好食？又貴又唔好食，呢啲啱我哋呀呢度。」

朱太認為海皇粥店的食物水準不及街坊小店，「以前有食過，但佢啲大路連鎖粥店係唔掂㗎。」（黃寶瑩攝）

朱太根據每次回港的觀察，認為海皇粥店死因在於租金。（資料圖片/黃浩謙攝）

移民澳洲港人觀察香港市面淡靜 料主要死因為租金貴

移民澳洲的朱太從小熱愛吃粥，惟她不滿澳洲當地粥店的水準，隨便添加花生及肉片便索價80港元，因此每次回港都在尋覓不同的傳統粥店。她又認為海皇粥店的食物水準不及街坊小店，「以前有食過，但佢啲大路連鎖粥店係唔掂㗎。」

朱太根據每次回港的觀察，認為海皇粥店死因在於租金。「其實睇到嘅，因為我哋返嚟睇到好多舖頭好靜，我自己覺得唔關佢間粥舖咁簡單，因為租貴啦，你香港大業主唔肯減租根本做唔到，呢啲都捱得辛苦。」

羅婆婆感受到海皇粥店的食物水準在過去5年有所下降。（馬楚烽攝）

羅婆婆表示，海皇粥店近年努力轉型推出炒麵及湯飯等，仍然難以挽留顧客。（黃浩謙攝）

七旬婦對結業不意外但感到可惜︰老牌子冇晒喇

不過並非所有市民對海皇粥店抱持負面評價，年過七旬的羅婆婆年輕時曾是海皇粥店的熟客，但她感受到其食物水準在過去5年有所下降，加上港人的口味不斷改變，即使海皇粥店近年努力轉型推出炒麵及湯飯等，仍然難以挽留顧客，因此她對結業並不感到意外。