兩餸飯「添飯餸」銅鑼灣分店被指欠租 業主追53.3萬及要求交吉
撰文：陳蓉
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連鎖兩餸飯店「添飯餸」繼早前鰂魚涌分店被業主入稟追租後，已結業的銅鑼灣分店昨（28日）亦被業主入稟高等法院追討租金、管理費、冷氣費等相關費用，合共逾53.3萬元，業主另要求「添飯餸」須把店舖交吉。
原告人為順龍置業有限公司（Smart Land Properties Limited)，首被告為添飯餸（銅鑼灣）有限公司，次被告為Lin Xiaoling
入稟狀指，原告和首被告於2023年6月23日起簽訂3年租約，以月租16.5萬元出租該位於銅鑼灣渣甸街38號的地舖予「添飯餸」，惟被告自本年5月起拖欠租金、差餉及管理費等款項逾53.3萬元，業主遂入稟追討涉款，並要求首被告交還舖位。
案件編號：HCA1389/2025
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