精進建築｜佐敦消防局地盤男工高處墮地亡 兩承建商被判罰33萬元
撰文：張智浩
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消防處一個位於佐敦的建築中消防局工程地盤前年發生奪命工業意外，一名工人進行電纜工程期間，由4至5米高的電纜架上失足墮下死亡。涉事的兩個承建商今（1日）在觀塘裁判法院分別被判罰款12.4萬元及20.6萬元，共罰款33萬元，地盤總承建商精進建築有限公司則否認所有控罪，案件押後至11月7日再訊。
案情涉及一宗於2023年10月10日在佐敦一建築地盤發生的致命意外，一名工人進行鋪設電纜工作時從高處墮下，工人頭部嚴重受傷，並於同日離世。涉事的德寶工程有限公司及超裕電器工程有限公司因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》的規定，被勞工處檢控，今（8月1日）在觀塘裁判法院分別被判罰款12.4萬元及20.6萬元，共罰款33萬元。而地盤總承建商精進建築有限公司則否認所有控罪，案件押後至11月7日再訊。
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