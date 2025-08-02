房協料未來5年提供約1.7萬單位　精進建築除牌致安達臣道地盤延誤

房協主席凌嘉勤今早（2日）在一個節台節目中表示，房協正推展20個項目，包括15個正在施工的項目，其餘5個亦已在最後規劃設計階段，預計未來5年可提供約17000個單位，當中有8000個屬專用安置屋邨單位。「精進建築」早前被屋宇署除名，他表示安達臣道 R2-2號地盤因此會有延誤，要努力追進度。



房協主席凌嘉勤。（資料圖片）

凌嘉勤今早在商台節目《政經星期六》表示，房協未來5年可提供約1.7萬個單位，來自20個正在推展的項目，其中15個施工中，另外5個則已在設計規劃的最後階段。他表示，11個出售項目中，有6個為資助出售項目，其中4個將於2026/27年度建成，共4600伙；項目市值折扣率會隨政府政策而定。

4個將於2026/27年度建成的項目中，安達臣道R2-2號地盤因原建築商「精進建築」被屋宇署除名而收回地盤，凌嘉勤指項目會有延誤，但已克服帶來的技術性延誤，現要努力追進度。

「精進建築」己被屋宇署除名。（資料圖片/楊嘉朗攝）

粉嶺百和路長者安居樂項目 或獲長者友善樓宇認證

政府早前制定長者友善樓宇設計方案，及長者友善樓宇認證計劃，凌嘉勤認為方案推出及時，又指房協如「房屋實驗室」，過去一直有採用長者友善樓宇設計，如粉嶺百和路「長者安居樂」項目，初步相信全部符合相關要求。他續稱，已就該項目提交申請，希望可成為全港首個獲有關認證的項目。