打擊依托咪酯｜保安局設舉報熱線　榮譽禁毒專員郭富城籲唔take嘢

保安局公布將毒品「太空油」正式名為「依托咪酯」（Etomidate）後，同時展開新一輪打擊行動。禁毒處今日（3日）舉辦「禁毒新『型』態」宣傳活動，向市民介紹新一輪針對托咪酯的禁毒信息，公布警方將增設一條24小時熱線供市民舉報。



保安局委任藝人郭富城為「榮譽禁毒專員」，他即席向學生禁毒大使及嘉賓展示配合動作，讀出新禁毒口號「聽我講，企硬，唔take嘢」。



安局禁毒處今日（3日）舉辦宣傳打擊毒品「依托咪酯」活動，委任藝人郭富城（右六）為榮譽禁毒專員，另有約50名學生獲委任為禁毒大使。（蘇樂瑤攝）

榮譽禁毒專員、藝人郭富城（左六）教保安局局長鄧炳強（左五）等台上人士，如何配合動作宣傳新反吸毒口號「聽我講，企硬，唔take嘢」。（蘇樂瑤攝）

保安局禁毒處今日油塘大本型商場舉辦宣傳打擊毒品「依托咪酯」活動。保安局局長鄧炳強與署理禁毒專員陳婉嫻在台上，撕開「太空油」的海報，寓意撕開面具，將毒品正式正名為依托咪酯。

安局禁毒處今日（3日）舉辦宣傳打擊毒品「依托咪酯」活動，保安局局長鄧炳強（左三）等出席。（蘇樂瑤攝）

署理禁毒專員陳婉嫻公布，警方會增設一條24小時的舉報熱線。（蘇樂瑤攝）

舉報熱線6629 2966 並設WhatsApp和微信舉報平台

署理禁毒專員陳婉嫻在活動上公布，警方會增設一條24小時的舉報熱線6629 2966，同時亦會有WhatsApp和微信舉報平台，方便市民聯絡警方進行舉報。當局又會在新學年的健康校園活動的毒品檢測名單上，新增包括依托咪酯。

鄧炳強：叫「太空油」以為好有型 吸食後直情好似喪屍咁樣

保安局局長鄧炳強在活動上亦提到，毒販為吸引人們吸食，將名字名為「太空油」等，令其看似「好有型」，但當人們實際接觸毒品後會出現抽搐、流口水、甩頭髮和爛面等，形容「直情好似喪屍咁樣」，所以指要撕破太空油的真面目。

藝人郭富城（左）接受保安局局長鄧炳強（右）頒發榮譽禁毒專員委任狀。（蘇樂瑤攝）

保安局禁毒處於今日（3日）舉辦「禁毒新『型』態」宣傳活動，向市民介紹新一輪依托咪酯的禁毒信息。（蘇樂瑤攝）

郭富城：一定要拒絕依托咪酯 不要去碰和嘗試

新口號則由新委任的榮譽禁毒專員郭富城提出，為「聽我講，企硬，唔take嘢」。他指「聽我講」的靈感來自於自己的一首歌，「企硬」的動作代表有力量，「兩邊揮手說不」就來自小朋友喜愛的Baby Shark的舞蹈中的一個動作，最後的「唔take嘢」則是提醒大家千萬不要接觸毒品。

他亦呼籲公眾留意身邊人是否有吸食「依托咪酯」，指毒品是禍害，一定要拒絕，不要去碰和嘗試。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，每種毒品的各種毒性和後遺症資料，都是由濫用者以身心健康和生命換取回來。（蘇樂瑤攝）

中毒控制中心：每種毒品毒性和後遺都是濫用者健康和生命換取回來

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，每種毒品的各種毒性和後遺症資料，都是由濫用者以身心健康和生命換取回來，呼籲公眾不要接觸毒品。