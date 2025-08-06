前警員為電騙集團向90歲老婦收款　稱上門至知呃阿婆　認罪候判

現已有3次案底的前警員蘇靖峰，涉嫌為詐騙集團向一名90歲老婦收5萬元騙款時被捕，警誡下稱：「我都係收單上到來收錢先知呃阿婆。」他今(6日)在區域法院承認一項串謀洗黑錢罪。法官王詩麗把被告還押至8月29日判刑。



被告蘇靖峰，31歲，地盤工人，他承認交替性的串謀洗黑錢罪，原被控的串謀詐騙罪准保存在法庭檔案，不作起訴。

被告蘇靖峰為電騙集團向90歲老婦收款被捕。(資料圖片)

女事主聞孫兒出事即通知幼子

案情指，90歲姓郭女事主，於2023年12月5日上午約9時許，於其葵芳邨葵德樓的住所，收到一名聲稱是其孫「阿銘」的電話，男聲自稱出了事，需要5萬元。郭擔心並即通知幼子，幼子到達單位告知郭真的孫兒阿銘安全，並正在上班，遂報警處理。

警員接報在單位埋伏

警方接報後於單位內埋伏，又將白色紙巾放入透明膠袋，並放一個紅色環保袋內製成道具，供事主在交收時使用。同日下午近1時，有人來電自稱朋友「阿瑋」，將會上門收取5萬元。於同日下午2時05分，被告蘇靖峰自稱是「阿瑋」，並向郭收款，在單位內埋伏的警察上即上前拘捕。

郭被捕稱上門才知是騙案

被告警誠下承認，他按一名身份不詳人士的指示，前往郭的單位收款，後來才知道是騙案。警方從被告電話中，發現被告進入單位前，曾透過WhatsApp與一名身份不詳的人傳送訊息，對方提供了郭單位的地址。

曾任警員至今有3項案底

被告案發時已有1項案底，至今共有3項案底，他曾任職警員、侍應及地盤工人，兩女1子，分別8歲、4歲及1歲。辯方求情指被告深感後悔，並向事主道歉，又稱因被拘留而無法照顧1歲的兒子。

官曾質疑被告犯案時是否知是騙案

法官王詩麗曾問被告犯案時是否知本案屬電話騙案，辯方指被告被捕時才知情，又指被告在警誡下曾稱：「我都係收單上到來收錢先知呃阿婆。」但王官質疑被告所言，當時稱：「唔知個對象係咁老，呃緊一個阿婆嘅錢。」辯方同意法官說法。

案件編號：DCCC737/2024