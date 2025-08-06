大國藥妝｜首海外店周四尖沙咀開幕　推全單85折　港定價貼近日本

再有日本知名連鎖藥妝店攻港。「大國藥妝」位於尖沙咀的首間海外分店將於明日（7日）開幕，店內引入超過5,000款日本商品，包括在當地一盒難求的超人氣東京手信「NY芝士奶油脆餅」。店方指，由於貨品價格包含船運費及再包裝費等，香港定價會高於日本平均售價3%至7%。另外，店舖新開業首兩星期會推出全單85折優惠。



日本連鎖店大國藥妝明日（7日）開幕，開張首兩個星期將有全單85折優惠。（梁鵬威攝）

大國藥妝首間海外店開設於尖沙咀金馬倫道22至24號東麗中心地下，舖位面積約2,500平方呎，售賣醫藥品、化妝品、生活用品及保健品等，共引入超過5,000款日本商品，將於明日（7日）早上10時開業。開業首兩個星期，除了藥品外，其餘產品都可享有全單85折優惠。

因船運費、檢驗費及再包裝費等因素，香港貨品定價將高於日本店舖平均售價3%至7%。（梁鵬威攝）

賣斷市大熱芝士脆餅、爆紅「去水腫神器」檸檬飲品有得搶

大國藥妝於日本以物美價廉見稱，至今擁有約160間分店。藥店舖入貨負責人指，因船運費、檢驗費及再包裝費等因素，香港貨品定價將高於日本店舖平均售價3%至7%。

該店發售林林種種的日本暢銷商品，包括在日本賣斷市、一盒難求的人氣東京手信「NY芝士奶油脆餅」，一盒12包裝在港定價為168港元，85折後為142.8元。

NY芝士奶油脆餅在日本一盒難求，大國藥妝售168元一盒，85折後為142.8元。（梁鵬威攝）

NY芝士奶油脆餅在日本一盒難求，一盒12包裝在港定價為168港元，85折後為142.8元。（大國藥妝提供相片）

近期爆紅的日本「去水腫神器」Pokka Sapporo Mukumi檸檬飲品亦有售，定價為10.8元一支，折後約9.2元。翻查網上資料，該產品在其他平台售約13元至20元一支。

「去水腫神器」Pokka Sapporo Mukumi檸檬飲品（圖左）售價為10.8元一支，折後約9.2元。（梁鵬威攝）

人氣LuLuLun抗痘面膜$56/7片 買一送一平過日本

另外，該店售賣日本人氣面膜牌子LuLuLun各系列產品。其中抗痘淨肌水潤面膜更在首星期進行買一送一優惠，56元便可購買兩袋7片狀面膜，日本一袋售約770円，即41港元，在首星期購買該產品比在日本購買更優惠。

LuLuLun抗痘淨肌水潤面膜在首星期進行買一送一優惠，56元便可購買兩袋7片狀面膜，比在日本購買更優惠。（梁鵬威攝）

該店除了發售多項日本暢銷商品，亦有少量香港藥品發售，包括保濟丸及幸福胃的素等；店内還可購買大國藥妝自家品牌 「DK」研發的產品。店内亦有懂日語及普通話的員工提供服務。

該店亦發售少量香港藥品。（梁鵬威攝）