大國藥妝逆市攻港｜港首店周四開業 有貨品價錢低松本清逾四成半
撰文：林子慰
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以價廉著稱的日本連鎖藥妝店「大國藥妝」攻港，位於尖沙咀的首間海外分店將於明日（7日，星期四）開幕。《香港01》今日（6日）比對同為日本藥妝店的「松本清」，發現兩店貨品定價及類型相若，不過部分「大國藥妝」健康保健品的售價，低「松本清」至少四成半。
大國藥妝首店與松本清相隔4個舖位 兩款DHC保健品差價大
近年多間日本零售店來港設店，與「大國藥妝」同一類型的藥妝店「松本清」於2023年來港，至今已有14間分店，其中一間更與「大國藥妝」十分接近，同在尖沙咀金馬倫道，兩間只相隔4個舖位。《香港01》今日比對「大國藥妝」及「松本清」葵芳分店的貨品，發現定價及類型相近。
不過健康保健品的差價誇張，例如DHC維他命B群120粒裝，「大國藥妝」售價為24.9港元，比「松本清」賣48元，便宜23.1元或48%。另一款稱可改善視力的保健品DHC速攻藍莓素40粒裝，「大國藥妝」售價為55元，「松本清」售價為78元，價錢相差23元，「大國藥妝」便宜約30%。
其他貨品方面，如諾特露喉痛露噴劑、小林製藥眼鏡師、MegRhythm蒸氣溫熱眼膜、休足時間、ORA2 ME口氣清新噴霧等價錢，「大國藥妝」與「松本清」售價一樣。
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