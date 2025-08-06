大國藥妝逆市闖香港 董事長分享日本蕭條時仍能成功之道：靠價廉
撰文：林子慰
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日本連鎖藥妝店「大國藥妝」逆市開業，於香港尖沙咀開設首間海外分店。大國香港有限公司董事長神戶慎太郎分享，當初「大國」曾在日本經濟不景時成功擴張，因該店主打價格便宜；雖現時香港正值逆市，但他認為是入市好機會，外加港人喜歡日本商品，冀為港人帶來物美價廉的產品和如日本般親切的服務及氣氛。
選擇香港作海外店首站 神戶慎太郎：留意到港人手袋掛滿日本公仔
繼日本零售店松本清、3COINS相繼攻港後，連鎖藥妝店「大國藥妝」亦來港開設分店，將於明日（7日）開業。大國香港有限公司董事長神戶慎太郎認為，港人對日本貨品很有興趣，最近在街道上亦留意到港人手袋上掛滿日本的出名公仔，故選擇在港開設第一間海外分店。
認為現時是入市香港好時機 冀把日本親切服務帶入香港
本港近年經濟復蘇未如預期，零售市道不景，被問為何仍對在港開店有信心？神戶慎太郎分享，「大國藥妝」於日本擴張時正值當地經濟不景，但因該店主打價格便宜，故擴張成功。雖然香港經濟看似未如理想，但他認為現時是入市好時機，冀日後可帶給港人物美價廉的貨品及如在日本般親切的服務。
不少日本零售商都在近年攻港，「大國藥妝」如何突出重圍？神戶慎太郎稱，雖然有很多賣類似產品的地方，但該店會提供更多商品類型予消費者，「希望能帶給港人多一些選擇。」
認同舖租及薪金成本是兩大挑戰
神戶慎太郎提到，香港舖租及薪金成本較高，曾與業主協調租金，人工方面則會盡量爭取多些生意額，「希望有多些生意的同時，同事亦可以有高些人工」，令大家都開心。他亦指出，除了上述兩個難題外，港日兩地存在文化差異，故自己時常會主動聆聽香港員工的意見，「希望緊貼香港的需求。」
「大國藥妝」於1957年創立，至今擁有約160間分店，在日本以「物美價廉」見稱，主力銷售日本藥妝、保健、零食等產品。「大國藥妝」首間海外分店設立於尖沙咀金馬倫道22-24號，營業時間為上午10時至夜晚10時，將於明日開業。
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