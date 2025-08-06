大國藥妝逆市闖香港　董事長分享日本蕭條時仍能成功之道：靠價廉

日本連鎖藥妝店「大國藥妝」逆市開業，於香港尖沙咀開設首間海外分店。大國香港有限公司董事長神戶慎太郎分享，當初「大國」曾在日本經濟不景時成功擴張，因該店主打價格便宜；雖現時香港正值逆市，但他認為是入市好機會，外加港人喜歡日本商品，冀為港人帶來物美價廉的產品和如日本般親切的服務及氣氛。



大國藥妝在港開設第一間海外分店，店舖負責人神戶慎太郎冀日後可帶給港人物美價廉的貨品及如在日本般親切的服務。（梁鵬威攝）

選擇香港作海外店首站 神戶慎太郎：留意到港人手袋掛滿日本公仔

繼日本零售店松本清、3COINS相繼攻港後，連鎖藥妝店「大國藥妝」亦來港開設分店，將於明日（7日）開業。大國香港有限公司董事長神戶慎太郎認為，港人對日本貨品很有興趣，最近在街道上亦留意到港人手袋上掛滿日本的出名公仔，故選擇在港開設第一間海外分店。

日本連鎖店大國藥妝明日（7日）開幕，開張首兩個星期將有全單85折優惠。（梁鵬威攝）

認為現時是入市香港好時機 冀把日本親切服務帶入香港

本港近年經濟復蘇未如預期，零售市道不景，被問為何仍對在港開店有信心？神戶慎太郎分享，「大國藥妝」於日本擴張時正值當地經濟不景，但因該店主打價格便宜，故擴張成功。雖然香港經濟看似未如理想，但他認為現時是入市好時機，冀日後可帶給港人物美價廉的貨品及如在日本般親切的服務。

不少日本零售商都在近年攻港，「大國藥妝」如何突出重圍？神戶慎太郎稱，雖然有很多賣類似產品的地方，但該店會提供更多商品類型予消費者，「希望能帶給港人多一些選擇。」

神戶慎太郎分享，大國藥妝主打物美價廉，曾在日本經濟不景時成功擴張。（梁鵬威攝）

認同舖租及薪金成本是兩大挑戰

神戶慎太郎提到，香港舖租及薪金成本較高，曾與業主協調租金，人工方面則會盡量爭取多些生意額，「希望有多些生意的同時，同事亦可以有高些人工」，令大家都開心。他亦指出，除了上述兩個難題外，港日兩地存在文化差異，故自己時常會主動聆聽香港員工的意見，「希望緊貼香港的需求。」

神戶慎太郎希望可爭取多些生意額，提升同事薪金，令大家都開心。（梁鵬威攝）

「大國藥妝」於1957年創立，至今擁有約160間分店，在日本以「物美價廉」見稱，主力銷售日本藥妝、保健、零食等產品。「大國藥妝」首間海外分店設立於尖沙咀金馬倫道22-24號，營業時間為上午10時至夜晚10時，將於明日開業。