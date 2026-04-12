今日新聞8分鐘｜中年婦橫越龍翔道3行車線｜城巴司機突暈倒自炒

鑽石山靈灰安置所化寳爐抽風機過熱 通風口爆裂 碎片擊中母子

今日（12日）上午11時37分，警方接報，鑽石山靈灰安置所發生火警，並冒出濃煙，懷疑燒衣時發生意外。消防接報到場灌救，於12時正將火救熄，但人員仍在安置所內向化寳爐灑水降溫。火警中，一名50多歲女子及其30多歲兒子燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。

宏福苑｜卓永興：宏志閣居民5月可回家執拾 7座約380戶冀再上門

宏福苑七座受災樓宇的居民可在下周一（20日）分批上門拾個人物品。政務司副司長卓永興今日（12日）表示，當局接觸的1,730戶居民中，有98%可按時上門，而少數未能按時上門、或未能接觸的居民，當局再作安排。他又透露，有約380戶的居民希望再上門執拾，當局會在核實數目後再作安排。至於宏志閣的住戶，他指當局目標安排他們5月重回單位執拾，安排與今次七座相若。

有片｜3警合力捉蛇 男警持水刮輔助 女警徒手擒1米蛇

近日社交平台流傳一段影片，片中拍攝到3名警員正在一間房內，圍著合力要捉走箱內一條蛇。當時2名男警一人撐起布袋，一人手持水刮輔助，而女警則伸手入箱，三人捉蛇期間，疑多次為閃避蛇咬，不時縮手。最終女警果斷出手一手捉住蛇頭，一手穩住蛇身，將蛇取出，並指示同僚將蛇放入布袋中：「放手放手，放入去......好啦搞掂搞掂。」女警成功擒獲一條逾1米長的蛇，在放入布袋前，更著另外兩人為蛇拍照紀錄，過程引來門外群眾圍觀拍片。影片到此結束。

車Cam｜中年婦亡命橫越龍翔道3行車線 司機急煞車 網民：嫌命長

黃大仙昨日（11日）發生一幕「亡命過馬路」事件。有車Cam拍到一名中年女子，在沒有任何行人過路設施的情況下，猶如進入無人之境般橫越龍翔道往觀塘方向的3條行車線。片主駛至急忙煞車，車速由時速54公里驟降至19公里，險象環生。事後該名中年女子仍施施然過路，疑打算繼續橫過龍翔道往荃灣方向的3條行車線，即總共橫越6條行車線。大批網民批評該女子貪方便害己害人，毫無安全意識：「咪咁X樣害死司機。」

東涌42歲城巴司機突暈倒 自炒鏟上行人路 司機昏迷送院亡

今（11日）晚近11時，一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，鏟上行人路。多輛救護車、消防車及警方接報到場，發現涉事巴士司機昏迷，他被送往北大嶼山醫院搶救，其後於凌晨零時6分證實不治。據現場圖片可見，涉事城巴車頭被嚴重撞毀，擋風玻璃破碎，有碎片遺留在天橋上。

何超蕸逝世｜賭王何鴻燊千金掌信德集團物管 臨終前家人陪伴在側

賭王何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天（12日）逝世，臨終前家人陪伴在側 。根據信德集團網站，何超蕸57歲，生前掌管信德集團物業管理部門。

何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，其同房長姊為信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，二姊為集團執行董事兼副董事總經理何超鳳，下有四妹何超儀及弟弟何猷龍。

美伊談判｜萬斯：伊朗拒接受美國條件 德黑蘭批要求過高阻礙共識

日前帶領美國團隊前往巴基斯坦與伊朗談判的美國副總統萬斯（JD Vance），於4月12日簡報雙方談判結果，他稱美方尚未與伊朗達成共識，將返回美國。伊朗傳媒隨後確認，稱談判結束，雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。

泰國徵兵變選美2026｜今年「美女」特別多 百萬網紅Dreamno現身

兵役抽籤竟成大型選美現場！泰國法律規定，滿21歲、未自願從軍的男子，每年4月必須至少參加一次徵兵抽籤，僧侶、跨性別者也不例外。

九龍城潑水節｜屯門夫婦專程跨區體驗水戰 逾30人排後備區等入場

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行，不少參與者自備水槍或水桶到場潑水、互相追逐，歡笑聲不絕於耳。居於屯門的74歲女士與丈夫首次到場，認為氣氛很好，「見到啲細路仔玩仲開心」。

部份未能成功預約的市民到後備區排隊，第二場潑水環節開始前15分鐘，已有逾30人排隊。有首次參與的女生獨自前來，盼體驗潑水節，並以50元購買一支水槍，她說若無法進場會「送支水槍畀人」。