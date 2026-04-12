美伊談判｜萬斯：伊朗拒接受美國條件 德黑蘭批要求過高阻礙共識
撰文：官祿倡
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日前帶領美國團隊前往巴基斯坦與伊朗談判的美國副總統萬斯（JD Vance），於4月12日簡報雙方談判結果，他稱美方尚未與伊朗達成共識，將返回美國。伊朗傳媒隨後確認，稱談判結束，雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。
萬斯在記者會上表示，美方與伊朗方面進行長達21小時的會談，不過伊朗選擇拒絕美方條件，他強調美國的條件「相當靈活」，稱：「我們非常配合。總統告訴我們，『你們需要帶著誠意來到這裏，盡最大努力達成協議。』我們照做了，但不幸的是，我們沒能取得任何進展。」
他還在講話中提及伊朗回絕原因，認為主要分歧在於伊朗拒絕放棄核計劃，他稱美方的訴求在於，需要看到證明伊朗不會尋求發展核武的證據。
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述記者報道確認與美方談判情況，指談判結束，雙方未達成協議。 伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）則指，美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成，而包括霍爾木茲海峽、伊朗核權利與其他議題都是會談中的焦點。
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