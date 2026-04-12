美伊談判｜萬斯：伊朗拒接受美國條件　德黑蘭批要求過高阻礙共識

日前帶領美國團隊前往巴基斯坦與伊朗談判的美國副總統萬斯（JD Vance），於4月12日簡報雙方談判結果，他稱美方尚未與伊朗達成共識，將返回美國。伊朗傳媒隨後確認，稱談判結束，雙方未達成協議，還批評美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成。



萬斯在記者會上表示，美方與伊朗方面進行長達21小時的會談，不過伊朗選擇拒絕美方條件，他強調美國的條件「相當靈活」，稱：「我們非常配合。總統告訴我們，『你們需要帶著誠意來到這裏，盡最大努力達成協議。』我們照做了，但不幸的是，我們沒能取得任何進展。」

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

他還在講話中提及伊朗回絕原因，認為主要分歧在於伊朗拒絕放棄核計劃，他稱美方的訴求在於，需要看到證明伊朗不會尋求發展核武的證據。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述記者報道確認與美方談判情況，指談判結束，雙方未達成協議。 伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）則指，美國提出過高要求，阻礙共同框架和協議的達成，而包括霍爾木茲海峽、伊朗核權利與其他議題都是會談中的焦點。