九龍城潑水節｜屯門夫婦專程跨區體驗水戰　逾30人排後備區等入場

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行，不少參與者自備水槍或水桶到場潑水、互相追逐，歡笑聲不絕於耳。居於屯門的74歲女士與丈夫首次到場，認為氣氛很好，「見到啲細路仔玩仲開心」。



部份未能成功預約的市民到後備區排隊，第二場潑水環節開始前15分鐘，已有逾30人排隊。有首次參與的女生獨自前來，盼體驗潑水節，並以50元購買一支水槍，她說若無法進場會「送支水槍畀人」。



每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行。（湯致遠攝）

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行。（湯致遠攝）

今年是第3年由城南道移師至賈炳達道公園籃球場內舉行潑水活動，市民須先報名參加，兩日合共有9場，每節45分鐘。

首場潑水活動在下午2時舉行。現場所見，不少參加者戴泳鏡、穿雨衣等保護裝備，又自備水槍或水桶到場潑水，準備大玩水戰，互相追逐，歡笑聲不絕於耳。

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行。（湯致遠攝）

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（11日）起一連兩日舉行。（湯致遠攝）

居於屯門的74歲張女士與丈夫首次到場，「之前去泰國過年都冇玩過，見到咁好開心想過嚟玩」。她認為現場氣氛很好，「見到啲細路仔玩仲開心」。她又認為籃球場會比街道潑水安全，因擔心誤潑其他市民，「整到人就唔開心」。

居於屯門的74歲張女士與丈夫首次到場，「之前去泰國過年都冇玩過，見到咁好開心想過嚟玩」。（湯致遠攝）

鄧先生與9歲兒子同樣第一次到場，認為氣氛很好，市集內的食檔亦貼近市價。他認為每節45分鐘潑水活動足夠，因要讓給其他市民玩，又說活動不算難預約，只要提早準備、按時預約即可，他預計明年會繼續參加活動。

9歲Ethan表示，經表妹推介來玩，並帶了水桶進場，認為現場氣氛熱鬧。他說以往曾在街道潑水，但他更喜歡在籃球場玩，稱「（地方）細啲好玩啲」。

9歲Ethan表示，經表妹推介來玩，並帶了水桶進場，認為現場氣氛熱鬧。（湯致遠攝）

部份未能在網上登記人士到後備區排隊，如有空缺即可入場。第二場潑水環節開始前15分鐘，已有逾30人排隊。首次到場的Karina表示，因遲了登記，未能成功預約，但仍希望體驗潑水節，故獨自前來，又在市集內以50元購買一支水槍。她擔心無法進場，若未能參與便「送支水槍畀人」。