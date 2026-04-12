東涌42歲城巴司機突暈倒　自炒鏟上行人路　司機昏迷送院亡

今（11日）晚近11時，一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，鏟上行人路。多輛救護車、消防車及警方接報到場，發現涉事巴士司機昏迷，他被送院搶救，其後於凌晨零時6分證實不治。據現場圖片可見，涉事城巴車頭被嚴重撞毀，擋風玻璃破碎，有碎片遺留在天橋上。



經警方調查，晚上10時55分，一名42歲男子駕駛一輛巴士沿松仁路往東涌道行駛時據報突然暈倒，該輛巴士懷疑失控衝上行人路，而該名巴士司機沒有表面傷痕。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1344與調查人員聯絡。

據了解，涉事巴士當時正返回車廠，事發時在上址懷疑失控，向左鏟上行人路近巴士站位置，並撞毀巴士站涼亭及掃毀幾米圍欄，最終至天橋底位置停下。

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

城巴發言人指，周六（11日）晚上約11時，城巴一輛非營運中的巴士於東涌松仁路涉及一宗交通事故。車長被即時送往醫院救治，於周日凌晨離世。城巴每名同事都是團隊的重要成員，公司對於有車長在工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。

這名車長加入城巴團隊近三年，事故發生前一日為休息日，於周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度。事件中沒有其他受傷報告，城巴正全力配合警方調查事故經過及成因。

有碎片遺留在天橋上。（李家傑攝）

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

多輛救護車、消防車及警方接報到場，初步發現涉事巴士司機昏迷，被送院搶救。（Gwenda Wan／東涌逸東邨谷 ）