車Cam｜中年婦亡命橫越龍翔道3行車線　司機急煞車　網民：嫌命長

黃大仙昨日（11日）發生一幕「亡命過馬路」事件。有車Cam拍到一名中年女子，在沒有任何行人過路設施的情況下，猶如進入無人之境般橫越龍翔道往觀塘方向的3條行車線。片主駛至急忙煞車，車速由時速54公里驟降至19公里，險象環生。事後該名中年女子仍施施然過路，疑打算繼續橫過龍翔道往荃灣方向的3條行車線，即總共橫越6條行車線。大批網民批評該女子貪方便害己害人，毫無安全意識：「咪咁X樣害死司機。」



私家車正沿黃大仙龍翔道往觀塘方向的快線行駛，車速約為每小時54公里，左方中線正處於塞車狀態。（互聯網）

車Cam顯示昨日（11日）下午約5時31分，涉事私家車正沿黃大仙龍翔道往觀塘方向的快線行駛，車速約為每小時54公里，左方中線正處於塞車狀態。然後一名右手挽著袋的中年女子，突然從左邊中線「捐車罅」步出，企圖橫越快線。

當私家車駛至時，女子馬上停步，司機見狀亦立即減速。畫面上可見，私家車車速在短短兩秒內，由時速54公里急降至時速19公里。司機減速駛過後，車尾的車Cam拍攝到該名女子毫無懼色，連腳步也沒有加快，只是施施然繼續橫越快線，尾隨車輛見狀唯有減速讓她通過。片段就此結束。

一名右手挽著袋的中年女子，突然從左邊中線「捐車罅」步出，企圖橫跨快線。（互聯網）

私家車駛至時，女子馬上停步，司機見狀亦立即急忙減速。（互聯網）

不過網民直言，該名女子成功橫過往觀塘方向的3條行車線後，仍要跨越分隔來回方向的石壆，再橫過往荃灣方向的另外3條行車線，即總共要橫越6條行車線。由於龍翔道交通繁忙，車速又快，中年女子行為極度危險。

相關片段引起大批網民討論，大多數人批評該名女子貪方便害己害人，有人亦指附近其實有天橋及行人隧道可以過路，直斥該女子毫無安全意識：「咪咁X樣害死司機。」，又形容女子嫌命長。