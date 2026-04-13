上海榮華川菜館8月停堂食業務　51年觀塘老字號：人流凋零得心碎

餐飲界結業潮不止，再有老字號退場。有51年歷史的「上海榮華川菜館」今日（13日）宣布，因近年人流「凋零得令人心碎」，觀塘店堂食業將於8月尾停止，目前營運去向未明，冀有朝一日，能以另一種形式再為顧客服務。



榮華川菜館屹立於觀塘崇仁街51年，近日宣布堂食服務將於8月結業。（資料圖片）

招牌菜「回鍋肉」、醬爆肉丁 兩度入選米芝蓮指南優質推介食府

（上海）榮華川菜館自1975年開業，目前由第二代傳人主理，曾兩度入選米芝蓮指南優質推介食府，招牌菜有「回鍋肉」選用半肥瘦五花肉、醬爆肉丁等。該店今日（13日）在社交平台發表結業通知，指承蒙各界51年來的鼎力支持，上海榮華川菜崇人仁街15號堂食將營業到8月尾停止。

在香港居住的日藉插畫家Mango Naoko很喜愛香港，為榮華川菜館畫了多幅觀塘舊貌畫。

店方形容見證裕民坊由昔日人潮洶湧走進坊間口中的「死場」

店方表示，親眼見證裕民坊由昔日人潮洶湧、燈火通明的繁華盛世，一步步走進重建後的荒涼死寂，變成坊間口中的「死場」，第二代傳人雖然於2012年父親去世後正式接手生意，「曾天真地相信只要實幹實事、只要不放棄，就一定能把人流拉回來」。

第二代傳人曾信一定能把人流拉回來：只換來一場場破碎的幻想

可是現實不似預期「只換來一場場破碎的幻想，只不過是與命運的一場無謂角力」，形容如今門前人流「真的是一年比一年凋零得令人心碎，鄰近熟悉的店鋪一間又一間相繼結業。堂食營運已如風中殘燭，再也無法支撐下去」。

店方又在文章透露，現時去向未明，目前未有確實可行的方案，不過仍「奢望」有一天可以另一種形式，再次為客人端上熱騰騰的上海菜。

翻查資料，該店近年除了有堂食業務外，亦推出急凍餸包及外賣的業務。