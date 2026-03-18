上海將辦「睡眠挑戰賽」參加者最高可獲3000獎金　不能離床上廁所

據「上海崇明」近日消息，上海崇明東平國家森林公園將承辦「睡眠挑戰賽」，每天50人參賽，睡眠得分最高者可獲得3000元（人民幣．下同）獎金。報名系統顯示，3月21日第一場的名額已滿。



挑戰賽名為「2026崇明森林睡眠挑戰賽」，將於3月21日至4月26日每周六、5月2日、5月3日舉辦，每天各一場，每天50人參賽，報名費299元。參賽者唯一的「KPI」是睡到自然醒，睡眠得分最高者將獲得3000元獎金，最快進入睡眠狀態的人將獲得2000元獎金，所有嚴格遵守規則並堅持到最後的選手共同瓜分萬元大獎。

「2026崇明森林睡眠挑戰賽」將舉行。（上海崇明官方帳號）

選手需要按要求佩戴由主辦方統一提供的專業的睡眠監測儀器，獎項評定以儀器記錄的客觀數據為最終依據。挑戰時間為當天的中午12時至晚7時，共7小時，參賽者須全程躺在標準床鋪上。期間，選手允許翻身，但身體任何部位不能離開床墊超過三分一，一旦坐起、站立或離床上廁所就視為放棄挑戰。值得注意的是，賽事不強求一定睡著，閉目養神、靜臥發呆等靜止的休息行為都算數，並嚴禁服用任何幫助入睡的藥物。

相關規定。（崇明東泰票務）

3月17日，上海東平國家森林公園一名工作人員介紹，每一場賽事結束後都會有上述三檔獎金。比賽場地將提供單獨的帳篷、床鋪，每個選手在各自的帳篷內參賽。市民在比賽期間也可以參觀，但就只能待在場外。

據報名系統顯示，除3月21日外，上述規定中的其他日期可正常報名。客服表示，這反映21日的第一場比賽已暫時滿員。