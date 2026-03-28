假期補眠愈睡愈累？醫揭阻塞型睡眠窒息症風險　五大警號要小心

不少人會趁連假「補眠」，償還睡眠債，結果卻發現越睡越累。像是一名42歲的工程師，因為長期加班，養成假日補眠習慣，但發現自己怎麼睡都還是精神不濟，後來就醫檢查後，才驚覺自己的「睡眠呼吸中止指數（AHI）」竟高達每小時42次，確診為重度睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症）。



台灣恩主公醫院神經內科李君右醫師提醒，若長期出現睡很久仍疲倦、白天精神不濟，除了作息紊亂，更要留意是否潛藏睡眠呼吸中止症，因夜間反覆缺氧，身體其實沒有真正休息。

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睡再久都沒用恐是「阻塞型」呼吸中止症作祟

李君右醫師指出，睡眠呼吸中止症以「阻塞型」最為常見，主因是呼吸道軟組織肥厚或肌肉張力不足導致塌陷。這類患者平時看似在睡覺，但其實呼吸反覆中斷，使睡眠破碎化，大腦與身體根本無法完成修復。

根據牛津大學發表於European Heart Journal的研究，睡眠時間忽長忽短會打亂生理時鐘，增加健康風險。李君右醫師提到，阻塞型睡眠呼吸中止症約占所有病例8至9成，常因上呼吸道塌陷，導致睡眠時反覆呼吸暫停與血氧下降。

打呼不等於熟睡 五大警訊恐增心血管風險

至於阻塞型睡眠呼吸中止症常見警訊，李君右醫師指出，臨床症狀包括大聲打呼（打鼻鼾）、呼吸暫停、夜尿、晨起頭痛與注意力不集中等，都是要留意的徵象。長期慢性缺氧可能提高高血壓、心律不整與心血管疾病風險。男性、肥胖、抽煙喝酒及更年期後女性皆屬高危險群。

呼吸治療師助逆轉缺氧危機 三招守護假期睡眠

針對假期的睡眠管理，李君右醫師建議，應維持規律入睡與起床時間，避免平日與假日作息落差過大，並可於早晨接觸自然光以重設生理時鐘。若調整作息後疲勞感仍未消失，則建議尋求專業評估。對於中重度患者，配戴持續性正壓呼吸器（CPAP）是國際公認的主流治療方式，能有效維持呼吸道暢通。

雖然部分患者初期會因面罩不適而想放棄，但透過呼吸治療師的一對一指導，如調整面罩貼合度或設定延遲升壓功能，能顯著提升治療意願。以案例工程師為例，在醫療團隊陪伴下，AHI指數從42次降至2次，成功翻轉睡眠危機。李君右醫師強調，補眠應重視品質而非長度，若有疑似症狀可至神經內科或睡眠中心進一步檢測，才能真正讓身體獲得有效修復。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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