結業｜粵菜火鍋香江花月荃灣店4月尾告別 曾開3間 將僅剩佐敦店
撰文：賴卓盈
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2022年開業的粵菜火鍋店香江花月荃灣荃灣廣場分店，將於本月30日結業，餘下的佐敦分店則繼續營運。香江花月2021年新冠病毒疫情期間在佐敦開業，曾在銅鑼灣利舞臺廣場有分店，已經結業。
香江花月結業公告：花開有時 月出有期
香江花月社交媒體賬號今日發文，稱荃灣分店將於4月30日結業，「感謝各位街坊多年厚愛；花開有時，月出有期；感激相伴，期待再聚。」貼文呼籲食客如仍有積分，需盡快使用，或者轉往光顧佐敦分店。
翻查資料，香江花月2021年新冠病毒疫情期間在佐敦開業，2022年再開設銅鑼灣及荃灣兩間分店。其中銅鑼灣利舞土月一土分店早前已經結束營業，荃灣分店將營業至月尾，未來僅餘佐敦一間分店。
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