游泳教練涉非禮12歲女童　以改泳姿為由　要女童坐大腿兼摸胸

游泳男教練涉於灣仔摩利臣山泳池教學時，要12歲女童坐在他的大腿，又以改善泳姿為由，用手觸摸女童的胸部。案件今（8日）在東區裁判法院開審，庭上播放事主的錄影會面，她表示當天在泳池練習蛙式，被告稱要改善她的泳姿，要她坐在其大腿上，並用雙手捉住其手腕，期間手指碰到女童的左胸。其後他又放在她的腋下，把她「秤」起放到水中，期間被告左手手指再次觸碰到她的左胸。



被告胡俊浩（26歲，游泳教練）否認一項非禮罪，指他於2023年7月27日，在香港島灣仔愛群道7號摩利臣山泳池內猥褻侵犯女童X。

被告胡俊浩否認非禮女學生。(陳蓉攝)

被告胡俊浩被指在摩利臣山游泳池授課時非禮女童。(資料圖片)

在水中被要求坐被告大腿

庭上播放事主X的錄影會面，她稱，案發時她12歲，被告是她的教練，當時正值暑假。案發當天，當天她因事遲到，其後在池裏練習蛙式，惟被告表示要教導她泳姿，叫在水中的X坐在其大腿上，雙手捉住其手腕向前撥，期間左手手指摸到X的左胸兩下。X形容，被告當時由其左胸中間向外摸。

X稱感害怕不知如何處理

X稱，當時感到害怕，不知道如何處理，故繼續訓練。被告指導完她蛙式動作後，把雙手放在其腋下，把她「秤」起放到水中，期間左手手指再次觸碰到其左胸。

池邊休息覺臀部有硬物觸碰

X其後在池邊休息，被告站在其身後，她有感臀部被硬物觸碰。她稱，當時只有被告在她身後，其手上亦沒有任何東西。X認為，當時臀部被被告的下體貼住，硬物是其陰莖。

X稱，她先是透過Instagram把事件告訴同學，其後再把事件告訴母親，並在其陪同下報警。

當日遲到曾遭被告責怪

X續接受辯方盤問指，她自小一起學習游泳。當天因她遲到，故被告曾責怪她浪費了半節課堂，她遂向被告解釋遲到原因。X同意她當時未完全掌握手部姿勢。X同意辯方所指，被告當時捉住她的手腕，矯正了她的動作約2-3下，其後被告亦有教導她蝶式。如果，惟否認以其身高而言，她根本無需坐在被告的大腿上。

辯方質疑若遭非禮應會刻意迴避

辯方指出，如被告確實曾經非禮，事主應該會刻意迴避。X解釋指，因為她當時不懂反應，亦害怕尷尬，故直到8月2日才向母親提及事件。

案件編號：ESCC3039/2025