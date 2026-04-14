籃球博彩稅煞停｜加密貨幣催俗預測市場　學者：非法外圍難全堵截

政府昨晚（14日）宣布叫停推進籃球博彩，因應「預測市場」非法賭博發展猖厥，擔心或令市民加入。民政及青年事務局指「預測市場」每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元，估計會在2030年再增加五倍，這個急速發展，與可透過加密貨幣下注，不無關係。



經濟學者徐家健質疑政府以「預測市場」冒起為由而叫停籃球博彩，認為做法或反而令原本可受監管的博彩資金，推向不受規管的非法市場。他指非法外圍賭博難以完全堵截，合法規管反而可以取回市場，亦可幫助更有效針對病態賭徒協助他們戒賭。徐又指，若政府近期才意識到「預測市場」的存在，反映政府對市場不敏感。



政府宣布昨晚（14日）宣布叫停推進籃球博彩。（路透社）

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／楊凱力攝）

麥美娟：目前推進新博彩項目會令到市民透過「預測市場」加入博彩

原定9月推出的籃球博彩突然煞停，民政及青年事務局局長麥美娟今日（14日）回應稱，由於「預測市場」發展猖獗，目前不具備成熟條件，不宜推進新博彩項目。她又指，若此時再推出規範化的博彩活動，會令到市民透過「預測市場」加入博彩、非法賭博行列。

學者：「預測市場」平台以區塊鏈為基礎 以穩定幣結算是興起原因

Pagoda智庫創辦人、經濟學者徐家健指，「預測市場」面世已有數十年，一向會用作估計大選輸贏、何時減息等事件，亦可牽涉運動比賽輸贏。由於能提供到不少市場資訊，故經濟學界早有關注，用「預測市場」的數據預測未來市場發展。他表示，近年例如Polymarket等平台，以區塊鏈為基礎，並以穩定幣結算，是興起的其中一個因素。

徐家健又指，「預測市場」在部分地區，例如美國，可被視為衍生工具等金融產品，「如果要禁止香港人去參與這類投資，其實是相當於禁止部分金融市場買賣。」他認為如政府近期才意識到「預測市場」的存在，反映政府對市場不敏感，「又唔係好了解究竟而家啲後生仔做緊啲乜野」、「後生仔如果真係想賭嘅，已經賭緊㗎啦。」

Pagoda智庫創辦人、經濟學者徐家健。（資料圖片／楊盧翊銘攝）

「預測市場」主流平台Polymarket。

「預測市場」主流平台Kalshi。

徐家健：足球、外國賽馬博彩都正面對預測市場競爭

對於「助長」非法賭博之說，徐家健強調外國的傳統賭博網站，亦要與預測市場競爭，亦是馬會開賭籃球本身就要面對的問題，馬會現時有的足球、外國賽馬博彩，都正面對當中。對比「助長」，他認為用「競爭」形容會較為合適。

他強調，非法外圍賭博難以完全堵截，合法規管反而可以取回市場，亦可幫助更有效針對病態賭徒協助他們戒賭，「唔係話你掃咗落地氈底，你自己唔去做嘅時候，嗰件事（非法賭博）就會唔發生囉。」